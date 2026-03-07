Tellado (PP): "Nadie votó a Vox en Extremadura para que actúen como si fuesen el PSOE y Podemos"

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado este sábado que "es incomprensible lo que ha pasado ayer en la Asamblea de Extremadura, y es incomprensible ver al Partido Vox votar junto al Partido Socialista y votar junto a Podemos para impedir el gobierno de quien ha ganado, justa y democráticamente".

Tellado, que ha hecho estas declaraciones en Cartagena, en la clausura del Acto del PP por el Día Internacional de la Mujer, ha criticado que Vox se aliara con el PSOE y Podemos "para bloquear la investidura de María Guardiola, que sacó nada más y nada menos que el 43 por ciento del voto, a unas décimas de la mayoría absoluta".

"Ayer bastaba con la abstención de Vox, con que se abstuviesen, para que prosperase la investidura de la primera mujer presidenta de la Junta de Extremadura. Pero Vox prefirió votar no, votar junto a toda la izquierda, votar como si fuesen de izquierdas", ha añadido.

Para Tellado, el más contento con la decisión de Vox ha sido Pedro Sánchez, "supongo que estaría en el Palacio de la Moncloa riéndose a mandíbula batiente de la jugada inteligente de sus amigos de Vox", pero "la realidad es que los damnificados son los extremeños".

Por ello, ha pedido a Vox "que abandone el tacticismo electoral, que en Extremadura hay que pensar en los extremeños, no hay que pensar en el cálculo electoral de qué es lo que te conviene en Castilla y León", porque a Sánchez y al PSOE "no se les desaloja con soflamas, con insultos o con bravuconadas, no, no, se les desaloja con los votos".

"Ayer Vox traicionó a sus propios votantes. Yo estoy seguro que ningún votante de Vox está satisfecho con lo que vio ayer. Nadie votó a Vox en Extremadura para que actúen como si fuesen del Partido Socialista y de Podemos", ha remarcado.

"Nosotros le pedimos a Vox que respete a sus votantes y que respete a sus dirigentes territoriales, porque tengo la sensación de que los del PP respetamos más a los representantes de Vox en cada uno de los territorios de lo que lo hace la dirección nacional de ese partido, y lo estamos viendo estos días aquí con el señor Antelo".

"NEFASTA GESTIÓN DEL GOBIERNO"

En clave nacional, Tellado ha señalado que la alianza PSOE-Podemos "ha causado un daño enorme en estos ocho años, un gran deterioro a las mujeres, a las instituciones, al mercado de la vivienda, a la política migratoria, a la red ferroviaria, a la convivencia, a las expectativas de futuro de los jóvenes, al sector primario, al Estado de Derecho, a la cohesión territorial, a las arcas públicas y también a la reputación internacional de nuestro país".

En relación a la imagen internacional del país, Tellado ha señalado que "estamos sufriendo unas semanas francamente duras, donde la imagen internacional de España se ve herida, dañada, por un presidente del gobierno que tiene que buscar enemigos en el exterior para tapar las miserias del interior de su propio gobierno".

Para el secretario general del PP, ese 'no a la guerra' es "en realidad no a la democracia. Y eso es tremendamente grave. Nosotros somos la alternativa a ese gobierno y tenemos que trabajar para darle a España un gobierno mejor, un gobierno centrado en lo importante".

Y por eso, ha insistido, "es muy importante que nuestra alternativa política sea lo más fuerte posible. Para echar a Pedro Sánchez solo hay un instrumento que es el Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo".

"Tenemos que conquistar el apoyo de cada uno de los españoles que está harto de la situación que vive nuestro país y pedir el voto del cambio, concentrarlo en una opción política que es el PP. Si dividimos el centro derecha, Pedro Sánchez tiene opciones de seguir en el gobierno de España", ha remarcado.

Asimismo, ha afirmado que sería "muy deseable que haya entendimiento en el centro derecha, que no haya peleas inútiles en este espacio político. Lamentablemente, Vox se ha desempeñado más en generar una batalla campal con el PP o contra el PP, que en entenderse con el Partido Popular".

"A Sánchez y al PSOE no se le desaloja con gritos, con protestas, sino desde los gobiernos y con propuestas, con trabajo, con inteligencia, ganando elecciones y escuchando a la gente. Y desde luego no se le desaloja votando lo mismo que votaría Pedro Sánchez", ha señalado.

Tellado ha lamentado que Vox y PSOE, Abascal y Sánchez se necesiten "como el comer", mientras el país "se degrada por días". Pero ha añadido, que el PP no va a fallarle a la ciudadanía, porque "somos el partido de la igualdad, de la libertad y de la unión de los españoles. Tenemos que construir grandes mayorías, como ha hecho siempre el Partido Popular y tenemos por delante grandes retos".

"No podemos fallar, tenemos el peor gobierno de la historia democrática de nuestro país y somos nosotros los que tenemos que ponerle remedio y construir una alternativa", ha concluido.