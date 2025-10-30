Temperaturas agradables y ausencia de lluvias en el fin de semana de Todos los Santos en Murcia

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tiempo este fin de semana en la Región de Murcia, con la celebración del día de Todos los Santos, estará marcado por la ausencia de precipitaciones y nubosidad de tipo alta, pero las temperaturas serán agradables, propias de la época otoñal, según ha avanzado a Europa Press el portavoz de la delegación en Murcia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Antonio Parodi.

El paso de distintos frentes asociados a una masa de aire templado durante esta semana dará lugar a cielos con nubes altas este sábado y domingo, con posibilidad de brumas y niebla en el entorno del litoral a primeras horas de la mañana.

Parodi ha asegurado que apenas habrá probabilidad de precipitaciones y las temperaturas no sufrirán cambios de importancia este fin de semana.

Así, las temperaturas máximas oscilarán entre los 24º y 26º, con un ascenso de entre uno o dos grados de cara al domingo, mientras que las mínimas en zonas del interior como Caravaca o Yecla se situarán en 9º, 14º en zonas centrales como Murcia y Lorca y de 17º en el litoral.

De manera que, según Parodi, serán temperaturas acordes a la época. Sin embargo, de cara a este lunes las máximas sufrirán un descenso de hasta 4º hasta situarse en 23º en zonas del interior.