The Brand New Heavies o Take Me to The River All Star actuarán en el Festival de Jazz de San Javier

El grupo de jazz madrileño KGG ha actuado en la presentación del Festival Internacional de Jazz de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La XXVIII edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier ofrecerá un total de 25 conciertos, distribuidos en 15 noches, entre el 26 de junio y el 24 de julio.

El Festival, que este año dedica una especial atención a géneros como el soul y blues, con presencia tanto de grandes leyendas como de nuevos talentos, estará dedicado a la memoria de Steve Cropper, Eddie Palmieri, Sheila Jordan, Raul Malo y Miles Griffith, según ha explicado su director y concejal de Cultura, David Martínez, durante la presentación de esta edición.

La primera teniente de alcalde, María Dolores Martínez ha agradecido la labor de patrocinadores, colaboradores y del equipo humano que trabaja en la organización, íntegramente municipal, del Festival "que un año más convierte a nuestro municipio en punto de encuentro para los amantes de la música".

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "el Jazz de San Javier es uno de los eventos señeros de nuestra marca 'Festivales Región de Murcia' y, junto a un cartel de gran calidad, ofrece la experiencia única de vivir la buena música bajo el cielo de la ciudad del aire en las noches de junio y julio, sintiendo la brisa del Mar Menor".

PROGRAMA

Oscar Mariné ha diseñado el cartel de una edición que cuenta con el que está considerado como el mejor guitarrista de todos los tiempos, Pat Metheny, grandes leyendas como el saxo tenor, Joe Lovano y artistas únicos y carismáticos como el vocalista de Mineápolis, José James que actuará junto a China Moses.

El Festival contará con la presencia de grupos y bandas tan sugerentes como The Brand New Heavies, grupo británcio pionero del Acid Jazz y la superbanda Take Me to The River All Stars, un proyecto que reúne a grandes músicos de Nueva Orleans creado para preservar la herencia musical del Mississippi.

Otra de las formaciones que pasará por Jazz San Javier será "Fusion Experience Quartet", un cuarteto impulsado por el guitarrista italiano Ciro Manna, que reúne a grandes músicos como el baterista Dave Weckl, el bajista y cantante Richard Bona, el pianista Michael Lecoq, que mezcla jazz, rock y músicas del mundo.

El dúo The War And Treaty, también pasará por Jazz San Javier con su personal propuesta de soul sureño, así como el genial dúo londinense Young Gun Silver Fox, abanderados del soft rock y apasionados del sonido de la Costa Oeste.

El programa dado a conocer este miércoles reúne a un selecto grupo de mujeres destacadas del panorama jazzístico actual como la vocalista Lizz Wright, Camille Thurman que ha sido la primera mujer en treinta años en entrar en la Lincoln Center Orchestra, las vocalistas Cyrille Aimée, francesa que combina el jazz con el sonido francés y caribeño, y la cantante y pianista norteamericana, Nicole Zuraitis.

La carismática multiinstrumentista Gunhil Carling figura en la propuesta de esta XXVIII edición por la que también pasarán la vocalista italiana Lara Ferrari y la cantante y flautista cubana afincada en España, Amy Gaviria, entre otras.

Jazz San Javier mantiene su apuesta por el jazz que se hace en España y en Europa, con presencias destacadas como la del acordeonista francés, Ludovico Beier, el cantante holandés, nacido en Surinam, Clarence Bekker, el pianista italiano Luca Filastro .

El premio del Festival en esta edición será para el bajista español Carles Benavent que será una de las presencias nacionales destacadas del Festival donde actuará con su trío y junto a Raynald Colon a la trompeta y Tomasito al baile y cante.

El guitarrista Ximo Tebar, el armonicista Antonio Serrano, el trombonista Rafa M. Guillén que actuará con su grupo The Jazz Walkers y el pianista Chico Pérez con el cantaor Manuel Lombo, también forman parte de la presencia española que se completa con el pianista y compositor Lluís Coloma que lidera un proyecto especial de Jazz San Javier que se ha denominado 'Rockin' my blues in San Javier', en el que con su quinteto rememora su álbum de 2011 'Rockin' my blues in Chicago'.

El jazz también saldrá a la calle con conciertos como el que ofrecerá la banda multinacional afincada en Madrid Soulift , con el que se abrirá el Festival en la plaza de España el 26 de junio.

El sexteto de jazz The Blue Horses, con sello español, llevará el mejor jazz hasta el puerto Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor, el 12 de julio con la vocalista norteamericana Suzette Moncrief como artista invitada, y la banda Minor Jazz Collecive, creada por Antonio F. Baeza en el Conservatorio de Música de San Javier, pionero en la enseñanza de jazz y músicas modernas, tocará en la explanada Barnuevo, de Santiago de la Ribera, el 19 de julio.

Las entradas y abonos se pondrán a la venta a partir de mañana jueves 30 de abril coincidiendo con el Día Internacional de Jazz, en www.comprolaentrada.com El precio de las entradas oscila entre los 20 y los 50 euros y el de los abonos será de 180 euros incluyendo todos los conciertos.

La Oficina de Festivales, ubicada en la plaza de España, de San Javier, abrirá sus puertas durante la última semana de mayo, en horario de mañana , de 10.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.