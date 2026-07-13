Por Tí se alza con el Platino en Decanter y sitúa a Jumilla entre la élite mundial del vino

Por Tí - GRUPO FUERTES

MURCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Por Tí 2022, el vino de Bodegas Luzón, ha sido reconocido con 97 puntos y Medalla Platino en los prestigiosos Decanter World Winer Awards 2026 (DWWA), uno de los certámenes vinícolas más influyentes y exigentes del mundo. Este reconocimiento sitúa al vino entre las mejores referencias internacionales y refuerza el prestigio de la Monastrell de Jumilla en el panorama vitivinícola mundial.

Por Tí 2022 se ha convertido en el único vino de la Región de Murcia que ha obtenido una Medalla Platino en la edición 2026 de este certamen y en uno de los 27 vinos españoles distinguidos con este reconocimiento, según han informado desde el Grupo Fuertes.

La distinción llega coincidiendo con la reciente presentación de la nueva añada de Por Tí, una referencia que representa la visión más auténtica de Bodegas Luzón sobre la Monastrell y que ahora cuenta con el respaldo de uno de los jurados internacionales más prestigiosos del sector.

Los Decanter World Wine Awards, organizados por la publicación británica Decanter, reúnen cada año a destacados expertos del vino, entre ellos Masters of Wine, Master Sommeliers y reconocidos críticos internacionales, que evalúan miles de muestras procedentes de todo el mundo mediante rigurosas catas a ciegas.

UNA MONASTRELL FRESCA, ELEGANTE Y LLENA DE PERSONALIDAD

Por Tí 2022 ofrece una interpretación especialmente elegante de la variedad Monastrell. En nariz predominan los aromas de fruta roja fresca, acompañados por delicados matices balsámicos, notas especiadas y un sutil recuerdo tostado perfectamente integrado gracias a una crianza respetuosa.

En boca destaca por su textura ágil, su acidez vibrante y un excelente equilibrio, cualidades que aportan longitud y frescura sin perder complejidad. Se trata de un vino expresivo, preciso y muy versátil gastronómicamente, pensado para acompañar tanto propuestas de cocina mediterránea como carnes suaves o platos de elaboración sencilla.

LA EXPRESIÓN MÁS HONESTA DEL MEDITERRÁNEO

Este importante reconocimiento internacional destaca la apuesta de Bodegas Luzón por interpretar cada añada desde el respeto al viñedo y a las condiciones particulares de cada cosecha. En el caso de Por Tí 2022, las características climáticas del año han dado lugar a un vino de menor concentración, pero con una expresión más nítida, fresca y transparente de su origen.

Además, la limitada producción de esta añada convierte a Por Tí 2022 en una edición especialmente exclusiva. "Su éxito en los Decanter World Wine Awards confirma el excelente momento que vive Bodegas Luzón, así como la capacidad de la Monastrell de Jumilla para competir y destacar entre los grandes vinos del mundo2, han destacado desde el Grupo.

"Con este Platino, Por Tí 2022 se consolida como una de las referencias más sobresalientes de la denominación y como un embajador excepcional del potencial vitivinícola de Jumilla en los mercados internacionales", han concluido.