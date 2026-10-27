Titeremurcia celebra su 25 aniversario con 70 actividades y una exposición en el Museo de la Ciudad

Presentación de Titeremurcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia, Titeremurcia, celebrará este año su 25ª edición con una programación especial que crece tanto en número de actividades como en presencia territorial.

Esta edición contará con 70 actividades, entre espectáculos, talleres, exposiciones, documentales y propuestas participativas. En total, participarán 15 compañías nacionales e internacionales (procedentes de Canadá, Italia y Colombia,) que pondrán en escena 28 espectáculos a través de 58 funciones dirigidas a públicos de todas las edades, a los que se suman 3 talleres, 3 documentales, 2 exposiciones, 2 visitas guiadas para escolares y 2 actividades participativas.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de Caravaca de la Cruz como nueva sede del festival, que acogerá a dos de las compañías internacionales provenientes de Colombia e Italia, y que realizarán tres funciones durante el festival. A ellas se sumarán dos funciones más de la prestigiosa compañía manchega La Máquina Real que se representarán en una reconstrucción de una Máquina Real del s. XVII ubicada en la Ermita de San Sebastián, y que contará con música en directo.

Además, se suman por primera vez a la programación los municipios de San Javier y Calasparra, ampliando la red de localidades participantes.

Titeremurcia reforzará también su presencia en las calles y espacios públicos de Murcia con nuevas actividades gratuitas impulsadas en colaboración con la red de Centros Culturales y el programa municipal A Pie de Calle. El festival llegará a cerca de 40 espacios culturales y escénicos repartidos por la Región, entre teatros, auditorios, plazas, jardines y centros culturales.

25 AÑOS EN EL MUSEO DE LA CIUDAD

Titeremurcia celebrará también sus 25 años de vida con una exposición conmemorativa donde conocer el festival por dentro, las compañías que visitan la ciudad, la organización de las funciones, los títeres que suben a los escenarios, y un sinfín más de curiosidades de uno de los tres festivales de artes escénicas más antiguos de la Región de Murcia.

La exposición se inaugurará el 4 de noviembre a las 20.00 horas y cuenta con el apoyo del Museo de la Ciudad, perteneciente al Ayuntamiento de Murcia.

La programación volverá a incluir además los programas Escolar y Social, realizando seis funciones para centros educativos de las que podrán disfrutar casi 2.000 alumnos de entre 3 y 16 años. Asimismo, el Programa Social convocará a decenas de asociaciones de acción social en dos teatros de la capital para que puedan disfrutar de forma gratuita de 'Cosas que caen del cielo' de Dora Cantero en el Centro Párraga y 'Feriantes' de El Patio en el Teatro Bernal.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

La 25ª edición de Titeremurcia contará con diversas actividades complementarias, entre ellas las exposiciones 'Ingenios barrocos para marionetas del s. XVII', en la Ermita de San Sebastián de Caravaca de la Cruz, y 'Titeremurcia: 25 años de historia', en el Museo de la Ciudad. Además, el proyecto participativo 'El museo del tiempo', impulsado por UNNICA Arts, formará parte de la programación de A PIE DE CALLE. El festival también ofrecerá tres talleres en distintos espacios culturales de Murcia, uno de ellos dirigido a profesionales del sector, con inscripciones disponibles en la web del evento.

Por su parte, la Filmoteca Regional acogerá un ciclo documental de tres proyecciones titulado 'Del títere de guante al stop-motion: evolución desde la cinematografía hasta la marioneta', que recorrerá la evolución de los títeres desde la calle hasta el cine y abordará el papel de los titiriteros. La última sesión contará con la intervención de Toni Rumbau, titiritero y director de la revista Titeresante. Al finalizar, tendrá lugar el acto de clausura de esta edición del festival, durante el que se entregarán varios reconocimientos.

Ya están a la venta en www.titeremurcia.com y en las taquillas de cada espacio. Los precios Van desde los 3 euro a los 10 euro, y habrá un total de 21 funciones, un taller y las proyecciones documentales gratuitas para todos los públicos.