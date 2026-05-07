Toda la Región de Murcia estará en aviso por lluvias y tormentas este jueves a partir del mediodía

Personas con paraguas - Eduardo Briones - Europa Press

MURCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso por fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este jueves, entre las 12.00 y las 21.00 horas, en toda la Región de Murcia.

En concreto, la última actualización de la Aemet prevé precipitaciones acumuladas en una hora de 30 litros por metro cuadrado en todas las comarcas, salvo en el Altiplano, con aviso de nivel naranja, donde se esperan 30 litros.

Además, las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas ocasionalmente muy fuertes en todo el territorio regional.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.