Torre Pacheco acogerá la celebración del Día Mundial del Farmacéutico el próximo viernes, 25 de septiembre

La presidenta del COFRM, Paula Payá, y el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca - COFRM

MURCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Torre Pacheco acogerá el próximo viernes, 25 de septiembre, la celebración del Día Mundial del Farmacéutico, una conmemoración organizada por la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) que incide en la labor de los farmacéuticos y de las farmacias como profesionales y establecimientos sanitarios cercanos y accesibles.

Por este motivo, un año más, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) visibilizará en nuestra comunidad autónoma la actividad farmacéutica en todas sus modalidades de ejercicio en un acto institucional que acogerá el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco a las 12.00 horas.

La presidenta del COFRM, Paula Payá, que este viernes recibía en la sede del Colegio al alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, ha destacado "que se trata de una fecha en la que se pone en valor el rigor, la profesionalidad y el papel asistencial y de servicio que caracteriza al farmacéutico".

Asimismo, la Plaza Alcalde Pedro Jiménez, albergará el 25 de septiembre, desde las 10.00 y hasta las 14.00 horas una carpa de la salud que acercará la profesión farmacéutica al ciudadano.

Para celebrar este día, el COFRM ha organizado además una visita cultural a Torre Pacheco dirigida a sus colegiados. En ella conocerán detalles del origen e historia del municipio, además de poder apreciar, en la Antigua Casa Consistorial, el arte de Manuel Frutos Llamazares de la mano de su hijo David Frutos que hará de anfitrión de la visita.

Además, al anochecer del día 25 de septiembre, lugares y edificios emblemáticos de la Región de Murcia se iluminarán de verde, sumándose así a la celebración del Día Internacional del Farmacéutico.