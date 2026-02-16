Un total de 11 colegios más impartirán primero y segundo de la ESO el próximo curso

Declaraciones del consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, sobre la implantación de 1º de la ESO en 11 nuevos colegios de Infantil y Primaria de la Región - CARM

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional incrementa en once el número de colegios de Infantil y Primaria que impartirán primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) el próximo curso, según ha anunciado hoy el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, por lo que serán 18 centros los que ofrecerán estás enseñanzas.

Los nuevos centros que ofrecerán primero y segundo de la ESO son: CEIP Narciso Yepes (Murcia), CEIP Nuestra Señora del Carmen (Murcia), CEIP Francisco Noguera Saura (San José de la Vega, Murcia), CEIP Juan de la Cierva (Casillas, Murcia), CEIP La Asomada (Cartagena), Fernando Garrido (Canteras-Cartagena), La Purísima (El Llano-Molina de Segura), Nuestra Señora de la Asunción (Alcantarilla), El Alba (Roldán-Torre Pacheco), Purísima Concepción (El Esparragal-Puerto Lumbreras) y San Pedro (Las Palas-Fuente Álamo), según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Los siete centros educativos públicos de Primaria que ya contaban con estas enseñanzas son: Arteaga (Sucina-Murcia), Isabel Bellvis (Corvera-Murcia), Salzillo (Espinardo-Murcia), Nuestra Señora de los Dolores (Torre Pacheco), Guadalentín (El Paretón-Totana), Profesor Enrique Tierno (Lobosillo-Murcia), y el colegio Garre Alpañez (Balsicas-Torre Pacheco).

Marín ha destacado que, "con el objetivo de favorecer el éxito escolar, esta medida mantiene al alumnado en su entorno educativo hasta los 14 años, propiciando una mejor transición entre etapas en un clima conocido y familiar en una etapa crucial como es el paso de Primaria a Secundaria".

El consejero ha señalado que "la legislatura se inició con cinco colegios que impartían primero y segundo de la ESO, se unieron dos centros más durante los dos últimos cursos y a partir de septiembre impartirán están enseñanzas once colegios más".

El titular de Educación ha anunciado que "se incrementarán las plazas de comedor escolar en más de 300 ya que los nuevos centros educativos que implantarán primero de la ESO cuentan con comedor escolar y se ofrecerá este servicio al alumnado, facilitando la conciliación a las familias".

Así, el consejero ha afirmado que los centros impartan primero y segundo de la ESO "contribuye también a equilibrar la distribución en los institutos del área, disminuyendo la presión sobre estos centros y corrigiendo los desajustes en el número de alumnos matriculados en los IES".

Marín ha explicado que "esta medida ofrece una educación más individualizada con mayor acompañamiento al alumnado, y permitirá reordenar los espacios y reducir el tamaño de los centros de Secundaria, ya que la Región ocupa el segundo puesto en porcentaje de IES que superan los 700 alumnos, por detrás de la Comunidad de Madrid".

Una vez recibida la solicitud de los centros educativos, los técnicos de la Consejería visitaron los colegios y estudiaron sus instalaciones para comprobar que tienen espacio suficiente y disponen de instalaciones adecuadas, como pabellón deportivo, biblioteca, aseos adaptados, taller de tecnología, laboratorio de ciencias o aula de música, entre otras.

ENTORNOS RURALES

Además, se han tenido en cuenta las necesidades de escolarización y de planificación educativa del entorno del colegio y se ha dado preferencia a centros ubicados en entornos rurales y con alumnado en situación de vulnerabilidad.

El consejero ha añadido que "este proceso comenzará el próximo curso pero se podrán incorporar otros centros en cursos posteriores, ya que esta medida va más allá de una reorganización administrativa, es una apuesta por un modelo educativo que pretende mantener a los menores, que en muchos casos tienen 11 años, en un entorno conocido que les de seguridad y confianza, ya que en muchos casos el paso al instituto es prematuro y significa además del cambio de centro desplazarse de localidad en autobús".

La Consejería ha explicado que la integración de etapas en un mismo centro "optimiza recursos humanos y espaciales, mejora la coordinación entre el profesorado de Primaria y Secundaria, y facilita la implantación de proyectos educativos conjuntos, centrados en la mejora de los resultados académicos" y que "favorece a las familias que viven en zonas rurales dispersas, evitando que el alumnado deje de asistir a clase".