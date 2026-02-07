Un total de 1.700 profesionales participan desde este lunes en el II Congreso de educación inclusiva 'Inclu-YO'

Imagen de archivo de la I edición del congreso de educación inclusiva 'Inclu-YO', celebrada el pasado año. - CARM

MURCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.700 profesionales de la enseñanza se darán cita el lunes y el martes, 9 y 10 de febrero, en el II Congreso de educación inclusiva 'Inclu-YO' que contará con ponentes de reconocido prestigio como Coral Elizondo, Mar Romera y Catherine L'Ecuyer.

Durante el congreso se tratará sobre orientación educativa, liderazgo pedagógico, metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, el Diseño Universal para el Aprendizaje y la respuesta educativa multinivel.

Además, los centros CEIP Filósofo Séneca (Madrid), Escola Camí del Cros (Mataró-Barcelona), CEIP San Isidro (Tomelloso-Ciudad Real), CEIP Nuestra Señora del Carmen (Isla Cristina-Huelva) y el CEIP Nuestra Señora del Amparo (Dos Hermanas-Sevilla) expondrán sus experiencias.

Aparte de Coral Elizondo, Mar Romera y Catherine L'Ecuyer, entre los ponentes se encuentran Esther Roca, Sergi Luque, Julián Palazón, Pedro Mondéjar, Javier J. Maquilón, Xuxo Ruiz, Juan José Vergara, Paula Mínguez, Antonio Márquez y Javier Vicente Hormigos.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, destacó "el récord de participación de este congreso, que se ha convertido en una cita imprescindible para la educación inclusiva, y es un espacio de encuentro y reflexión que impulsa en los centros educativos procesos de transformación e innovación, lo que favorece entornos inclusivos, una enseñanza personalizada y el ejercicio efectivo del derecho a la educación de todo el alumnado".

El congreso está organizado por la Consejería de Educación y Formación Profesional, a través del Centro de Profesores y Recursos. Este evento forma parte del programa 'Inclu-YO', puesto en marcha el pasado curso por la Consejería, en el que participan 280 centros educativos de Infantil y Primaria, y que consiste en generar un proceso de transformación e innovación educativa en los centros que permita promover la inclusión y eliminar las barreras que impiden el acceso, la participación y el aprendizaje del alumnado que presenta necesidades educativas.

'Inclu-YO' pretende mejorar los resultados de éxito educativo dando respuesta a la diversidad del alumnado. La inversión en este proyecto es de seis millones de euros, 1,5 millones anuales hasta 2027. El programa, que se inició como experiencia piloto el pasado año en 200 centros, se ha implantado este curso en 80 centros más y progresivamente se incorporará al resto de centros educativos no universitarios.

Los participantes firman un contrato-programa con la Consejería para comprometerse a impulsar los procesos de transformación y de innovación educativa que persigue el programa. La Región es referente nacional en políticas en materia de atención a la diversidad y, según datos del Ministerio de Educación, es la tercera comunidad de España que más apoyo presta a alumnos con necesidades educativas especiales y dificultades específicas de aprendizaje.