Un total de 25 diseñadores mostrarán su visión de la moda tradicional en Murcia Huertana

Presentación de Murcia Huertana - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de Murcia Huertana llega del 30 de octubre al 1 de noviembre y contará con la participación de 25 diseñadores. Se trata de un evento de moda dedicado a la indumentaria tradicional y a las costumbres de la huerta, así lo ha presentado el concejal de Comercio, Jesús Pacheco, junto al presidente de la Junta Municipal de Centro- Oeste, David San Nicolás.

El Jardín del Malecón acogerá el desfile del certamen, que busca ofrecer una mirada actual de la identidad huertana, conectándola así con la moda y la cultura de hoy. En la modalidad de complementos participarán Elena García, Triana Martínez, Paula Jiménez, Juan Miguel Pugnaire, Raquel Castillo, Clara Hanna Bosch, Andrea Paula Siia y Toñi Belchí. Por su parte, la categoría de vestuario reunirá las propuestas de Martín Sánchez, Nerea López, Noelia Gracia, Pilar Llamas, Silvia Aledo, León Martínez, Mamen Pardo, Marga FBI, Concha y María del Mar García, María López, María Martínez, Begoña García, Álvaro Ciriero, Ángela Sánchez, Laura Mateo, Elena Koshurnikova y Esther Fuentes.

Además, en la Feria Artesanal Huertana de la calle Basabé participarán 13 comercios, como Encarna Sánchez, Paño y Seda, Cano y Cánovas, Confecciones Madrid, Martínez & Cervantes, Beatriz Trajes Regionales, Hilando Azahar, Mantequilla, Somiar-Te, Azahar Tradiciones, Eloy González, Cervezas Yakka y Verónica Maccorin.

Durante las tres jornadas del festival, que cuenta con la colaboración de la Junta Municipal Centro- Oeste, se desarrollarán también talleres y demostraciones relacionados con la indumentaria regional, el bordado, la peluquería tradicional, el esparto, la cerámica y el baile huertano, además de diversas actividades divulgativas dirigidas al público interesado en conocer los elementos que conforman el patrimonio cultural ligado a la huerta murciana.

PROGRAMACIÓN

La programación arrancará el viernes 30 de octubre, a las 20.00 horas, con un desfile, cuya apertura de puertas está prevista a las 19.00 horas.

El sábado 31 de octubre, la Feria Artesanal Huertana abrirá sus puertas de 10.00 a 20.30 horas. La jornada incluirá talleres de indumentaria tradicional, peinados y baile. De 10.30 a 11.30 horas se celebrará el taller 'Vístete de Huertano', seguido del taller 'Vístete de Huertana', de 11.45 a 12.45 horas.

Por la tarde, de 13.00 a 14.30 horas, tendrá lugar el taller de moño de picaporte, acompañado de una degustación, y de 14.45 a 16.15 horas se desarrollará el taller de ondas de pelo, también con degustación. De 16.30 a 18.00 horas se impartirá un taller de tocado de flor preservada y moño redondo huertano, acompañado de café. La jornada concluirá con un taller de baile tradicional, de 18.30 a 20.00 horas.

El domingo 1 de noviembre, la Feria Artesanal Huertana abrirá de 10.00 a 14.30 horas. Durante la mañana se celebrarán tres talleres: bordado, de 10.30 a 12.15 horas; esparto, de 10.30 a 12.30 horas; y cerámica, de 12.30 a 14.30 horas.