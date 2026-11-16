Un total de 269 jóvenes agricultores y ganaderos se beneficiarán de 11 millones en ayudas de la Comunidad

El presidente del PPRM, Fernando López Miras, visita una cooperativa agraria en Totana - PPRM

TOTANA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPRM, Fernando López Miras, ha anunciado que el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicará este martes la resolución de la convocatoria de ayudas destinada a jóvenes agricultores y ganaderos, de la que se beneficiarán 269 profesionales del sector tras una ampliación presupuestaria de 10 a 11 millones de euros.

Así lo ha avanzado durante una visita a una cooperativa agraria en Totana junto al alcalde del municipio, Juan Pagán, en el marco de los actos previos a la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, donde ha puesto en valor la capacidad del campo de la Región para "producir alimentos de gran calidad y ponerlos en cualquier rincón del mundo".

López Miras ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha incrementado en un millón de euros la dotación inicial para que alcance a "esos 269 jóvenes agricultores y ganaderos" y facilitar así que puedan "hacer rentable y viable sus explotaciones".

En clave nacional, López Miras ha advertido de que la Región y su sector primario "se juegan mucho" el próximo 29 de noviembre, y ha contrapuesto la gestión hídrica de los últimos ocho años del Gobierno de Pedro Sánchez --a la que ha atribuido "incertidumbre, miedo" y el recorte del 50% del trasvase Tajo-Segura en enero de 2027-- con el compromiso del candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

Según ha detallado, el PP tiene previsto aprobar un Plan Nacional del Agua en sus primeros cien días de mandato, con inversiones y "criterios técnicos" para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras hídricas y la continuidad del trasvase Tajo-Segura. De este modo, ha subrayado el compromiso del PP de "sacar la ideología de la gestión del agua" y convertirla en "una política de Estado".

Asimismo, el dirigente 'popular' ha recordado tanto la línea de ayudas de 11 millones de euros para la sostenibilidad de las plantaciones como el acuerdo suscrito con las organizaciones agrarias y cooperativas por más de 18 millones de euros.