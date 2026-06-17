Un total de 40 desempleados rehabilitarán el salón de actos del Palacio Almudí a través de un proyecto municipal

La directora general del SEF, Pilar Valero, y la concejal de Empleo del ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé, conversan con una de las participantes en el programa de formación laboral del SEF - CARM

MURCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha puesto en marcha el Programa Experiencial 'Almudí', un proyecto formativo y laboral gracias al cual 40 personas desempleadas del municipio accederán a cualificación profesional especializada y a un empleo remunerado durante un año.

El programa, que se desarrolla en el Centro de Formación e Iniciativas de Empleo (CFIE) de El Palmar, cuenta con una inversión global superior a los 1,4 millones de euros. De esta cuantía, el SEF aporta una subvención de 1.155.406 euros financiada por el Servicio de Empleo Estatal (SEPE), mientras que el consistorio murciano complementa el presupuesto con una aportación municipal de 267.502,23 euros.

Los alumnos trabajadores están contratados bajo la modalidad de formación en alternancia con el empleo y perciben el 100% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en condiciones laborales reales.

La directora general del SEF, Pilar Valero, y la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, han visitado este miércoles las instalaciones para conocer la evolución del proyecto.

Bernabé ha destacado que la iniciativa representa "una oportunidad real para que personas desempleadas adquieran una cualificación profesional muy demandada por las empresas mientras desarrollan un trabajo útil para la ciudad".

Asimismo, ha remarcado el carácter inclusivo del proyecto, cuyo grupo está integrado de forma paritaria por 20 hombres y 20 mujeres, con una edad media cercana a los 50 años y de los cuales una cuarta parte presenta algún grado de discapacidad.

Por su parte, Pilar Valero ha puesto en valor este programa ya que, "además de ofrecer a sus participantes la posibilidad de formarse y adquirir experiencia en un entorno real de trabajo, les brinda la oportunidad única de contribuir a la puesta en valor de uno de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad".

INTERVENCIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

Los participantes combinan desde el pasado mes de mayo la formación teórica con los trabajos prácticos. La actuación principal del programa será la rehabilitación integral del salón de actos del Palacio Almudí, con el objetivo de transformar este emblemático espacio en un equipamiento polivalente apto para conferencias, exposiciones y actividades culturales.

Además de este proyecto central, los alumnos acometerán mejoras e intervenciones técnicas en diversos puntos del municipio.

Por un lado, se realizarán actuaciones en instalaciones sociales y deportivas como la red municipal de centros sociales de mayores, el centro social de mayores de La Paz, el polideportivo de Corvera, el Espacio Polivalente Sostenible del CFIE de El Palmar y el aulario Peridis.

Por otro lado, se llevarán a cabo trabajos de adecuación y modernización en las aulas, talleres y despachos de centros del Servicio de Empleo como el CFIE de La Fica, la Agencia de Desarrollo Local y el Centro de Recursos de Empleo de Alquerías.

Finalmente, se incluye la elaboración por parte del taller de carpintería de dos casetas librería destinadas a fomentar el intercambio de libros en espacios públicos de la pedanía de Guadalupe.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

La iniciativa brinda formación y una oportunidad laboral en cinco especialidades vinculadas al sector de la construcción y la rehabilitación de edificios. En concreto, el programa abarca operaciones de fontanería y climatización doméstica, instalaciones eléctricas y solares fotovoltaicas, instalación de placas de yeso laminado y falsos techos, así como trabajos de saneamiento, pintura y carpintería en general.

Una vez completado el año de formación, los participantes obtendrán un certificado de profesionalidad que acreditará las competencias adquiridas en la especialidad cursada. Esto les permitirá incorporarse al mercado laboral como fontaneros, electricistas, pintores, instaladores de placas de yeso laminado o carpinteros.