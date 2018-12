Un total de 700 jóvenes pueden disfrutar de la nieve gracias al programa 'Murcia Bajo Cero'

Publicado 12/12/2018 16:11:33 CET

Jóvenes entre 14 y 36 años podrán practicar deportes de nieve en las estaciones de esquí de Sierra Nevada y Formigal

La concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, ha presentado este miércoles junto al director General de Juventud, Fran Sánchez, el programa 'Región Murcia Bajo Cero' y el calendario de viajes que se realizarán hasta finales de marzo.

Un año más, el programa regional 'Murcia Bajo Cero' se pone en marcha y permite a más de 700 jóvenes de la región practicar actividades deportivas en la nieve. Jóvenes de 14 a 36 años que podrán practicar deportes de nieve en las estaciones de esquí de Sierra Nevada y Formigal.

"Desde el Ayuntamiento nos sumamos a esta iniciativa para ofrecerles a los jóvenes del municipio alternativas de ocio y tiempo libre. Es una ocasión ideal para practicar deporte y conocer a otros jóvenes de la Región de Murcia" ha destacado Pérez.

En total hay programados 14 viajes, cuatro más que el pasado año, y que por primera vez, ofrece una opción combinada de dos días de duración, donde compaginar turismo cultural y la práctica de deporte.

De este modo se ofrecen un total de 700 plazas, con una decena de actividades en la nieve que podrán disfrutar en las estaciones de esquí de Sierra Nevada, en Granada y Formigal, en el Pirineo Aragonés.

En total hay 14 experiencias programados y que saldrán desde 15 municipios: Abarán, Alcantarilla, Archena, Bullas, Cartagena, Cehegín, Jumilla, Lorca, Los Alcázares, Mazarrón, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar y Yecla.

Están programados un total de catorce viajes para practicar esquí o 'snowboard' en Sierra Nevada, con seis viajes de un día 'No te lo Pienses, Nieve' con un precio de 61 euros; dos viajes combinados 'La Nieve Mola, Granda también' con una pernoctación, con un día visita turística a la Alhambra y otro para practicar actividades deportivas en Sierra Nevada, por 124 euros; cuatro viajes 'Nieve Too Much' con dos pernoctaciones y dos días de practica de esquí en Sierra Nevada, por 169 euros; y dos viajes de cinco días, uno a Formigal, 'Snow Trip, El Viaje' en el Pirineo Aragonés y la 'Snowvieja, esta es la noche' en Sierra Nevada, Granada, desde 279 euros.

Las salidas para los viajes de un día a Sierra Nevada serán el 26 de diciembre, el 19 de enero, 2 y 17 de febrero y el 2 y 17 de marzo. Los viajes de dos días están programados para los días 26 y 27 de diciembre y para el 23 y 24 de marzo, mientras que los viajes de tres días serán el 21, 22 y 23 de diciembre, el 8, 9 y 10 de febrero y 22, 23 y 24 de febrero y el 8, 9, 10 de marzo. Por último, dos viajes de cinco días que serán los días 28, 29, 30 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019, en Sierra Nevada, y el 3, 4, 5, 6 y 7 de febrero en la estación de esquí de Formigal en el Pirineo Aragonés.

Los jóvenes interesados pueden obtener la información y reservar su plaza en la página web 'http://www.mudojoven.org', en la Oficina de Movilidad Internacional y Turismo Joven (OMIT) o llamando al 968204300 y en el Espacio joven 585m situado en la plaza Toledo de Murcia, con teléfono '968-215820'.

Las actividades para practicar el esquí o snowboard, incluyen transporte en autobús ida y vuelta, "forfait", remontes ilimitados y seguro de rescate y servicio de asistencia en pista. Asimismo, de forma opcional, se incluye el material y dos horas de clase en grupos y para todos los niveles.