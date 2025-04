Los trabajadores de El Pozo Alimentación se convierten en voluntarios para donar sangre

Colaboran con la campaña del Centro de Hemodonación de la Región de Murcia

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

Los trabajadores de El Pozo Alimentación se han volcado con la campaña de recogida de sangre organizada por el Centro de Hemodonación de la Región de Murcia de cara a que este martes, día del Bando de la Huerta, haya un abastecimiento suficiente ante posibles situaciones de emergencia.

Un equipo de sanitarios se ha desplazado a las instalaciones de la empresa de alimentación en Alhama de Murcia para recoger sangre destinada a las especiales necesidades de los centros médicos, según informaron fuentes del Grupo Fuertes en un comunicado.

Los trabajadores de El Pozo Alimentación "demuestran con este gesto su solidaridad hacia los demás, ya que son conscientes de que la sangre no se puede fabricar y la única opción para obtenerla es la donación". Los tratamientos contra el cáncer, la cirugía y los trasplantes de órganos, por ejemplo, no se podrían realizar si las personas no donaran.

La iniciativa de El Pozo Alimentación de que sus trabajadores puedan donar sangre en su horario laboral se enmarca en la política de responsabilidad social corporativa de la compañía, orientada al desarrollo y el fomento de la calidad de vida.