El transporte urbano por autobús aumenta un 0,4% en julio en la Región de Murcia

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MADRID/MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 0,4% en julio en la Región de Murcia respecto al mismo periodo del año anterior, hasta registrar una cifra de 2.067.000 pasajeros, frente a un aumento del 0,3% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE, con Extremadura (+8,7%), Castilla y León (+7,3%) y País Vasco (+6,7%) a la cabeza, excepto en Madrid en donde cayó un 9,8%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, el uso del transporte ferroviario registró el pasado mes de julio un descenso del 3,2% respecto al mismo mes de 2025, hasta superar los 51,8 millones de viajeros. La caída afectó especialmente a los servicios de Alta Velocidad (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo), que retrocedieron un 6,8% en tasa interanual con 3,8 millones de usuarios.

El descenso de viajeros de la alta velocidad en julio es inferior registrado en junio cuando cayeron sus usuarios un 9,8%. En lo que va del año la alta velocidad española acumula una caída del 14,1%.

Dentro del ferrocarril, el resto de la larga distancia se desplomó un 15,9%, mientras que los viajes de Media Distancia descendieron un 4,1% (3,4 millones de viajeros) y los de Cercanías cayeron un 2,5%, con 43,7 millones de usuarios.

En el conjunto del transporte público en España, el número de usuarios creció un 1,2% en julio, superando los 449 millones de viajeros.

El transporte urbano aumentó un 1,2% (más de 285 millones de pasajeros), mientras que el interurbano anotó un ligero repunte del 0,1% (138 millones).

En el ámbito interurbano, frente a las pérdidas del tren y del transporte marítimo (-2,2%), destacó el empuje del transporte aéreo (+3,6%) y del autobús (+2,2%), impulsado fundamentalmente por la media distancia por carretera (+8,1%).

Por su parte, el transporte especial y discrecional se incrementó un 6,9% interanual, rozando los 26 millones de viajeros, con una destacada subida del transporte discrecional (+8,7%) y del escolar (+17,4%).

RETROCESO EN MADRID Y LIDERAZGO DE SEVILLA EN EL METRO

Por comunidades autónomas, los mayores incrementos en el transporte urbano por autobús se localizaron en Extremadura (+8,7%), Castilla y León (+7,3%) y País Vasco (+6,7%). En cambio, la Comunidad de Madrid fue la única región con cifras negativas en autobús urbano, al caer un 9,8%.

En cuanto a las redes suburbanas, el metro creció en todas las ciudades que disponen de este medio de transporte a excepción de Madrid, donde bajó un 0,2%. El metro de Sevilla encabezó las subidas con un aumento del 6,2% respecto a julio del año anterior.