El transporte urbano por autobús aumenta un 2,7% en octubre en la Región de Murcia

Archivo - Autobuses en Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 2,7% en octubre en la Región de Murcia respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 3.164.000 pasajeros, frente a un aumento del 7% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Comunitat Valenciana (+15,3%), Madrid (+10,1%) y País Vasco (+7,6%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón (+1,8%) Región de Murcia (+2,7%) y Cataluña (+3,1%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.