Transportes finaliza las obras contra el ruido en 1,3 kilómetros de autovías en Murcia tras invertir 3 millones

Barreras contra el ruido - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MURCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras destinadas a mitigar el ruido en las carreteras A-7, MU-30 y CT-33 a su paso por los términos municipales de Lorca, Murcia y Cartagena, en la Región de Murcia, con una inversión que asciende a los 2,988 millones de euros.

Los trabajos, que han permitido actuar sobre 1,3 kilómetros de autovías, han sido financiados con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y se adscriben al desarrollo de la Fase II del Plan de Acción contra el Ruido.

El objetivo de la intervención ha sido reducir los niveles de contaminación acústica provocados por el tráfico rodado, rebajar el número de población expuesta y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en áreas sensibles como centros sanitarios, educativos y zonas residenciales.

En concreto, la distribución de las nuevas pantallas acústicas se ha estructurado de la siguiente forma por comarcas y tramos: En la autovía A-7, a su paso por Lorca (entre los kilómetros 639 y 640,4), se han levantado tres pantallas: una en la mediana de 291 metros de longitud y 2,5 metros de altura, y otras dos en la margen izquierda de 88 y 104,5 metros de longitud, ambas con tres metros de altura.

Por su parte, en el tramo de la A-7 en Murcia (entre los kilómetros 569,5 y 572), se han instalado dos estructuras en la margen izquierda de la autovía: la primera de 112 metros de longitud y dos de altura, y la segunda de 259,5 metros de largo por tres de alto.

Respecto a la carretera multicarril CT-33 en Cartagena (entre los kilómetros 1 y 2), el Ministerio ha dispuesto una pantalla acústica en la margen derecha de 123,5 metros de longitud y tres metros de altura.

Finalmente, en la autovía MU-30 a su paso por la pedanía murcianaa de El Palmar (entre los kilómetros 7,5 y 9,5) se ha habilitado una estructura en la margen derecha de la vía que cuenta con 298 metros de longitud y una altura de 4,5 metros.

Todas las actuaciones ejecutadas en la red de carreteras del Estado en Murcia dan cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que regula el marco común para la evaluación y gestión de la exposición al ruido ambiental.