Transportes instala pantallas para reducir el ruido en Lorca, Cartagena y Murcia

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando los trabajos de instalación de pantallas acústicas enmarcados en el desarrollo de la fase II del Plan de Acción contra el Ruido en la Región, en los municipios de Lorca, Cartagena, Murcia y la pedanía de El Palmar (Murcia). La obra en su totalidad cuenta con un presupuesto de 2,988 millones de euros (IVA incluido) con cargo a los fondos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Por ello, a partir de las 8.00 horas del lunes, 13 de octubre, se producirán cortes alternos en la calzada sentido Murcia de la autovía A-7; entre los km 638 y 641,7, en el término municipal de Lorca, según informaron fuentes del Ministerio en una nota de prensa.

Para mantener la fluidez del tráfico durante los trabajos, además de conservar un carril abierto en todo momento, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado por la carretera N-340, en caso de que se produzcan retenciones. Para acceder a este desvío, los vehículos deberán tomar la salida 640 de la autovía A-7 en el km 641 y reincorporarse a la autovía en el km 638.

Las afectaciones durarán previsiblemente finales de diciembre, siempre y cuando no ocurran imprevistos.