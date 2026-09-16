El tranvibús será gratuito hasta junio y estrenará máquinas validadoras

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, valida un viaje en las máquinas del tranvibús - EUROPA PRESS

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tranvibús continuará siendo gratuito hasta junio de 2027 y estrenará este jueves las máquinas validadoras que se implantarán más adelante en el transporte público del municipio.

"Damos cobertura a todo el curso académico para conseguir disponer de un modelo de transporte más sostenible y adaptado a las necesidades reales de los ciudadanos", ha señalado la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, en rueda de prensa.

Por su parte, el rector de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli, ha señalado que el tranvibús "reduce el impacto medioambiental y mitiga la congestión que se produce en la zona de El Palmar".

Desde su implantación el tranvibús ha superado el millón de viajeros y ha mantenido una puntualidad del 98% para las 15.000 plazas diarias que ofrecen los siete vehículos que hacen el recorrido entre la plaza Circular y El Palmar, incluyendo el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca donde da servicio a más de 3.000 estudiantes del Campus de Ciencias de la Salud.

MÁQUINAS VALIDADORAS

Además, este jueves se pondrán en funcionamiento las máquinas validadoras que se implantarán en el nuevo modelo de transporte público "para testearlas en tiempo real con usuarios reales", ha explicado Pérez, que ha señalado que esto "permitirá tener información minuto a minuto y poder contrastar el funcionamiento".

De este modo, los usuarios podrán acceder al tranvibús por cualquiera de sus cuatro puertas y pasar su bono por la máquina. En el caso de no tenerlo, se deberá entrar por la puerta del conductor quien les dará un ticket a coste 0. Además, estas máquinas cuentan con tecnología 'contactless' lo que permitirá en el futuro pagar con tarjeta bancaria.

"El 90% de los usuarios tienen bono lo que permitirá favorecer el acceso al vehículo, reducir los tiempo de espera y el de las expediciones", ha afirmado la alcaldesa.

NUEVAS TARIFAS

La alcaldesa ha informado que las nuevas tarifas del transporte público se aplicarán "en aproximadamente dos meses" pese a que el nuevo modelo no entre aún en funcionamiento. "Se presentaron dos empresas con dos proyectos que están siendo analizados por los servicios técnicos para su valoración", ha explicado Pérez sobre la puesta en marcha del nuevo modelo de transporte público del municipio.