Treinta estudiantes experimentan la microgravedad en San Javier junto a la ministra Diana Morant y astronautas de la ESA

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; los astronautas ESA Pablo Álvarez y Sara García y 30 estudiantes participan en un vuelo parabólico en la Base Aérea de San Javier (Murcia), dentro del programa 'Astronauta por un día' - MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

SAN JAVIER (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Un grupo de 30 alumnos y alumnas procedentes de una docena de comunidades autónomas ha participado este miércoles en un vuelo parabólico en la Base Aérea de San Javier (Murcia) para experimentar condiciones de microgravedad, en el marco de la primera edición del programa 'Astronauta por un día'.

La expedición ha contado con la presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez y Sara García, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

El vuelo también ha contado con la participación del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), el General del Aire Francisco Braco Carbó, así como de cinco alumnos y alumnas de la Academia General del Aire y el Espacio (AGA), quienes han integrado la misión junto a los estudiantes seleccionados.

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) a través de la Agencia Espacial Española (AEE), tiene como objetivos fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes, promover el interés por las ciencias y tecnologías del espacio y acercar la experiencia espacial a la sociedad.

En 'Astronauta por un día' han participado 25 estudiantes de Bachillerato y cinco de Grado Universitario --19 chicas y 11 chicos-- escogidos de un total de cerca de 400 aspirantes, tras un proceso de selección basado en su expediente académico, un vídeo de motivación y, posteriormente, un reconocimiento médico oficial.

En total, son 30 alumnos y alumnas procedentes de 12 comunidades autónomas. En concreto, de Aragón, 3; Cantabria, 1; Castilla y León, 3; Comunidad Valenciana, 5; Madrid, 10; Asturias, 1; Extremadura, 1; Catalunya, 2; Andalucía, 1; Galicia, 1; Navarra, 1; Castilla-La Mancha, 1.

Además de haber recibido un diploma, los jóvenes participantes han sido nombrados Embajadores y Embajadoras del Espacio de la AEE, cargo que asumirán durante un año, con el fin de contribuir a la difusión del conocimiento científico y tecnológico y a la promoción de vocaciones STEM, especialmente entre la población juvenil.

Antes del vuelo, Morant ha reivindicado la apuesta del Gobierno de la Nación por la "ciencia pública" y el sector espacial, subrayando que la inversión destinada a la Agencia Espacial Europea se ha triplicado durante la presente legislatura hasta alcanzar los 450 millones de euros anuales.

Según la ministra, la inversión en este ámbito responde a una estrategia de futuro, puesto que "muchas veces, la solución a nuevas tecnologías, a nuevos tratamientos van a venir del espacio", ha precisado.

Respecto a la figura de los astronautas españoles, la titular de Ciencia ha destacado su papel como referentes del talento nacional. "Para nosotros, que ellos suban al espacio es que suba toda España; su éxito va a ser el éxito de todo un país", ha asegurado Morant, al tiempo que ha subrayado la importancia de la colaboración internacional y el multilateralismo en los proyectos espaciales.

Los 30 estudiantes universitarios y de Bachillerato seleccionados en el programa 'Astronauta por un día' "se van a convertir en embajadores de la Agencia Espacial Española durante un año", según ha agregado Morant.