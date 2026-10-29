Un tren Ouigo sufre un enganchón de catenaria en el trayecto Murcia-Valladolid

Archivo - Tren de Ouigo, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tren 6775 Murcia-Valladolid ha sufrido un enganchón de catenaria en un túnel a la altura de Aranjuez, en Madrid, donde está detenido, según han informado de Ouigo. Esta incidencia, han asegurado, no ha provocado daños personales.

La compañía ha explicado que está coordinando el envío de otro tren para trasladar a los pasajeros "a la mayor brevedad" hasta la estación de Chamartín, en Madrid. Asimismo, los viajeros cuyo viaje continúe hasta Segovia o Valladolid lo realizarán en autobús.

En el caso del trayecto Madrid Chamartín-Valladolid, este ha quedado cancelado y se podrá pedir la devolución del dinero o cambiarlo de manera gratuita.

Los viajeros van a recibir una compensación equivalente al 200% del coste del billete. Además, han apuntado que todos los canales de atención al cliente están disponibles para los viajeros.