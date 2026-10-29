Los tres campus de la UCAM guardan un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda (Toledo)

Minuto de silencio en el Campus de Los Jerónimos de Murcia - UCAM

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad universitaria de la UCAM ha detenido este jueves su actividad en sus tres campus para rendir homenaje a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo). Estudiantes, profesores y personal de administración y servicios han participado en un minuto de silencio para mostrar su solidaridad con las familias y todas las personas afectadas por la tragedia, han informado desde la institución educativa.

El acto se ha celebrado a las 11.00 horas en la plaza de las Pérgolas del Campus de Murcia, al que se han unido los asistentes al Congreso de Enfermedades Raras que se celebraba en el templo, y en el Patio de Armas del Campus de Cartagena. Además, a las 12.00 horas también se han reunido en el vestíbulo del Campus de Madrid, en el que ha participado la presidenta de la Universidad.

Durante el homenaje, los asistentes han realizado una oración por el eterno descanso de las víctimas mortales, por el consuelo de sus familiares y seres queridos y por la pronta recuperación de las personas heridas.