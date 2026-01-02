Tres heridos, dos de ellos menores, al ser atropellados por un turismo en Cartagena (Murcia)

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

Tres personas resultaron heridas este jueves por la tarde, dos de ellas de 2 y 4 años, en un atropello ocurrido en la calle Ángel Bruna de Cartagena (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

A las 19.59 horas, el '1-1-2' Región de Murcia recibió varias llamadas alertando del suceso, en el que resultó herida, además, una mujer de 36 años.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Cartagena y una unidad móvil de emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Tras ser valorados por el personal sanitario, los tres heridos fueron trasladados al hospital Santa Lucía para su atención médica.