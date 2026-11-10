Tres trabajadores heridos al hundirse el submarino que desguazaban en la dársena de Escombreras (Cartagena)

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Tres hombres han resultado heridos al hundirse el submarino que estaban desguazando en la dársena de Escombreras, en Cartagena, este martes por la mañana, según han informado desde el 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido un aviso a las 8.26 horas en el que Salvamento Marítimo comunicaba que trasladaba al puerto a estos tres trabajadores. Dos han sido evacuados a un atraque del puerto de Escombreras y el tercero a la terminal de cruceros del puerto de Cartagena.

Los tres trabajadores de 46, 35 y 31 años ha sido trasladados al hospital Santa Lucía de Cartagena por ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 que han accedido al puerto guiados por la Policía Portuaria.

El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.