Turespaña acoge el lanzamiento del 'Tour España de Flor en Flor', que pasará por la Región de Murcia

España en Floración (www.floracion.es) es un producto turístico que aglutina a 17 destinos de floración del país, varios de ellos en la Región de Murcia, en una nueva forma de descubrir España por la belleza de sus campos de cultivos y flores silvestres y que recibió el Premio al Mejor Producto de Turismo Activo del país en una experiencia que combina naturaleza, gastronomía, cultura y tradición local.

En este año 2026 dará un paso decisivo en su consolidación como producto turístico con el lanzamiento en FITUR de la campaña 'Tour España de flor en flor' para incentivar a visitantes nacionales y extranjeros que descubran el país por la belleza de sus campos en flor.

El acto de presentación tuvo lugar el pasado jueves en el stand de Turespaña, en FITUR, en el que los responsables de Agromarketing España, Arturo Soler y Antonio Santos, explicaron la iniciativa junto a la presencia de algunos de los alcaldes adheridos al Club España en Floración.

Entre ellos Juan Jesús Moreno (Floración del almendro de Mula), Rosa Pujol (Floración de frutales de hueso de Aitona), Tomas Rubio (Floración del melocotón de Cieza), Juan Anta (Floración de las ericas de Trevinca), Juan Soria (Floración de la lavanda de Moratalla) y Marcos Pacheco (Floración de la lavanda de Brihuega).

UN TOUR PARA CONECTAR TERRITORIOS Y VIAJEROS

El 'Tour España de flor en flor' nace con el objetivo de motivar el intercambio de visitantes entre los destinos participantes, reforzando su promoción y creando un producto turístico cohesionado, atractivo y distribuido a lo largo del año.

Para 2026, la campaña pondrá un especial énfasis en el uso y descarga de la aplicación oficial de España en Floración, que será la herramienta clave para participar en el Tour. El funcionamiento es sencillo: Los visitantes deberán hacerse una fotografía en cualquiera de las floraciones adheridas, la aplicación los geolocalizará automáticamente, verificando su presencia en el territorio para, a continuación, tendrán que subir la imagen a la app, y el usuario quedará registrado como participante.

Las floraciones incluidas en el reto para 2026 son: Moratalla, Mula, Brihuega, Cieza, Ericas de Trevinca, Aitona, Azahar del Valle de Ricote, Oria, Tiedra, Castillo de Locubín y zona del pacharán navarro. Los usuarios que visiten al menos tres floraciones durante el Tour recibirán un regalo promocional, mientras que quienes completen cuatro o más floraciones optarán además a un gran sorteo un paquete turístico para dos personas que incluirá ruta guiada de floración, comida en restaurante y alojamiento rural, junto a posibles premios adicionales que podrán incorporar los territorios participantes.

EL AZAHAR DEL VALLE DE RICOTE, NUEVA JOYA DEL CALENDARIO

La presentación en FITUR también sirvió para dar a conocer la nueva Floración del Azahar del Valle de Ricote (Región de Murcia), un producto turístico que combina paisaje, patrimonio agrícola y experiencias sensoriales únicas con la presencia del director del ITREM, Francisco Martínez, donde se presentó la programación de actividades y un vídeo promocional.

Esta incorporación amplía el calendario anual de floraciones y fortalece la identidad de España en Floración como red viva, colaborativa y en constante crecimiento. Con esta apuesta, España en Floración refuerza su compromiso con un turismo sostenible, distribuido, experiencial y ligado al territorio, generando oportunidades económicas para los destinos rurales y fomentando nuevas formas de viajar conectadas con la naturaleza.