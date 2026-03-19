La UARM se constituye para "defender al campo murciano" frente a "recortes" de la PAC, Mercosur y problemas de regadío

Miembros de la Unión Agraria de la Región de Murcia (UARM) - UARM

MURCIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Agraria de la Región de Murcia (UARM) ha oficializado su constitución esta semana en Jumilla con el propósito de "defender al campo murciano" frente a los "recortes" de la Política Agraria Común (PAC), el impacto del acuerdo UE-Mercosur y los "problemas" de regadío, según ha informado la organización.

La nueva entidad, que surge como una alternativa independiente bajo la estructura nacional de Unión de Uniones, ha reclamado una convocatoria de elecciones al campo que no se produce en la Región de Murcia desde hace más de 20 años.

La organización ha manifestado su rechazo frontal a la reducción de ayudas europeas y ha alertado sobre el riesgo de desaparición de la Intervención Sectorial en frutas y hortalizas, una situación que, según ha manifestado, amenaza especialmente al sector vitivinícola tras acumular una pérdida de superficie cultivada del 56% en el último cuarto de siglo.

Ante este panorama, el presidente de UARM, Antonio Martínez, ha denunciado la falta de relevo generacional y el cierre constante de explotaciones.

En materia hídrica, la plataforma ha reclamado una política "justa" que evite el enfrentamiento entre territorios y ha subrayado que el sector hortofrutícola genera un volumen de negocio superior a los 37.000 millones de euros, y "necesita agua para subsistir".

En relación con el conflicto en Oriente Medio, la UARM ha defendido la necesidad de impulsar medidas urgentes contra la especulación para mitigar el encarecimiento de los insumos agrícolas mediante propuestas que, a través de Unión de Uniones, ya han sido trasladadas al Ministerio y los partidos políticos.

"UARM se plantea como un nuevo espacio y pone de relieve que desde hace más de 20 años en la Región no se convocan elecciones al campo por lo que defenderá su convocatoria para que sean los agricultores y ganaderos murcianos quienes decidan quién les representa", ha agregado la organización.