La UCAM abre el curso en Madrid con una misa presidida por el obispo de Alcalá - UCAM

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Campus UCAM-COE ha celebrado este martes la misa de inicio de curso académico en la que se han dado cita unas 100 personas entre alumnos, docentes, personal administrativo y autoridades.

La liturgia ha sido presidida por Antonio Prieto, obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, en la que se sitúa el Campus, y concelebrada por varios sacerdotes.

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, ha señalado a los asistentes que "el proyecto de la UCAM viene a consolidarse" y les ha remarcado que "dentro de unos años recordareis con orgullo y cariño que pertenecéis a esa primera generación que abrió las puertas de la UCAM en Madrid".

Por su parte, la responsable del Campus, María Mendoza, ha expresado su deseo de que "este curso académico vaya de la mano de Dios y bajo el amparo de la Virgen María".

En su intervención, el obispo de Alcalá ha pedido en la homilía a toda la comunidad universitaria que custodien "esta identidad católica; sé que lo hacéis. El fundador de la UCAM, don José Luis Mendoza, quería una universidad misionera, evangelizadora y profundamente existencial nacida del corazón de la Iglesia. Esta inspiración fundacional debe estar viva siempre".

Al término de la Eucaristía, la presidenta de la UCAM, María Dolores García, ha señalado que "esta obra universitaria ha nacido de una experiencia de fe, de una inspiración para llevar al mundo de la cultura los valores del humanismo cristiano".