La UCAM celebra el Año Nuevo Chino en el Madrid Spring Festival

La presidenta de la Universidad, medallistas olímpicos y alumnos chinos han disfrutado de las actividades que ofrece el stand de la Universidad, patrocinador oficial del evento Madrid - UCAM

MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia participa en el Madrid Spring Festival, el festival del Año Nuevo Chino que se celebra en Madrid Río, y patrocina la Carrera de la Primavera Comunidad de Madrid 2026 Año del Caballo, que tendrá lugar el domingo en el marco de esta cita.

Durante este fin de semana, la Universidad mantiene presencia activa en la explanada del Puente del Rey con una carpa que acoge diversas actividades dirigidas a deportistas, familias y público general. Además, la UCAM ha organizado una visita con 20 de sus estudiantes chinos para que celebraran esta fecha tradicional junto a la comunidad y el público asistente.

Rhu Pan, estudiante de intercambio de Farmacia, ha destacado respecto de la UCAM que "te ayuda muchísimo si eres estudiante de fuera, a integrarte en este tipo de actividades e impulsa a los estudiantes a que participemos".

En la cita han participado los deportistas olímpicos Ayoub Ghadfa, David Cal y Paco Cubelos, quien ha subrayado que "como no podía ser de otra manera, nuestra Universidad tenía que estar. La UCAM siempre intenta estar presente en todo lo que tiene que ver con el deporte".

La Católica de Murcia mantiene una relación consolidada con China: más de 650 estudiantes provenientes del país asiático se han matriculado en la UCAM desde 2016. Además, la Universidad cuenta con delegado comercial en China desde 2012 y abrió su primera oficina en Beijing en 2014.

En este sentido, la presidenta de la Universidad, María Dolores García, ha precisado que "tenemos oficina en Pekín y convenios con varias universidades como Shandong". Al mismo tiempo, ha destacado respecto del evento lo interesante de fusionar cultura y deporte, sobre lo que su organizador, Javier Martínez, ha señalado que "estamos en un mundo global y es fundamental que cada uno conozcamos un poquito más de la cultura de los demás".

En el stand informativo y una propuesta participativa para el público, en la que los asistentes han podido disfrutar de un fotomatón instalado por la Universidad. Además, para quienes se han acercado a la carpa -abierta también el sábado y el domingo de 10.00 a 20.00- se han realizado pruebas de medición de fuerza y rendimiento físico, generando un espacio de interacción entre estudiantes, corredores y visitantes.

La carpa ofrece también información sobre los estudios del nuevo Campus de la UCAM en Madrid, con la preinscripción abierta para el curso 2026/2027. La Carrera de la Primavera La UCAM aportará 6.000 bolsas del corredor y entregará camisetas oficiales.

La prueba se celebrará el 1 de marzo desde las 9.00 horas, con salida y meta en Puente del Rey, pasando por Casa de Campo en las distancias más largas. La cual, se enmarca en la apuesta de la UCAM por el deporte y su proyección internacional.