La UCAM celebra unas jornadas sobre esclerosis múltiple y deterioro cognitivo - UCAM

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) acoge una nueva edición de sus jornadas especializadas en esclerosis múltiple y deterioro cognitivo, en las que se reúnen investigadores, neurólogos, neuropsicólogos y enfermería especializada con el objetivo de actualizar los avances científicos, diagnósticos y terapéuticos en este ámbito.

La reunión, organizada por la Cátedra de Neuroinmunología Clínica y Esclerosis Múltiple de la UCAM, alcanza este año su décima edición, según han informado fuentes de la institución en una nota de prensa.

Su director, José Meca, ha subrayado el valor de este aniversario y la necesidad de mantener la atención sobre un síntoma con gran impacto en la vida diaria de los pacientes ya que "el deterioro cognitivo en esclerosis múltiple es uno de los síntomas ocultos, porque es difícil de detectar".

En esta línea, ha incidido en la importancia de estar alerta, a la hora de afirmar que "es importante una detección precoz para poder actuar en todos los ámbitos: terapéutico, social e intervención familiar".

Durante la última década, el encuentro ha contribuido a reforzar el conocimiento clínico y la sensibilización profesional en torno a esta dimensión de la enfermedad. "Cuando empezamos, era un síntoma oculto también para los neurólogos. Hemos hecho mucha pedagogía durante estos 10 años", ha explicado el Dr. Meca, quien ha destacado que cada vez existe una mayor conciencia sobre la necesidad de identificar a tiempo esta afectación y dotarse de herramientas para su diagnóstico.

Asimismo, ha recordado el impulso inicial de la iniciativa, "una apuesta personal de José Luis Mendoza", y ha señalado que la reunión se ha consolidado como un espacio de debate e intercambio científico a la que acuden neurólogos de toda España. Es un foro de discusión, de intercambio de ideas, de iniciar proyectos. Se ha convertido en una reunión clásica en la agenda neurológica nacional en esclerosis múltiple".

En este contexto, la UCAM orienta su programa formativo y científico a fortalecer una "masa crítica" de profesionales con formación específica, requisito clave para avanzar en la investigación y en la atención clínica.

La reunión anual se integra, además, en un Programa de Formación de Postgrado, reforzando el vínculo entre universidad, investigación y práctica asistencial.

COGNICIÓN Y PROGRESIÓN, EJE CENTRAL DE LA EDICIÓN

La edición de 2026 pone el foco en la relación entre el deterioro cognitivo y la progresión de la enfermedad, un enfoque que marcará también los próximos años de investigación y tratamiento, como indica José Meca, quien ha avanzado que el desarrollo de nuevas terapias puede incrementar aún más la relevancia del diagnóstico temprano y que "muy probablemente en los próximos años vamos a tener fármacos muy dirigidos a la progresión y por tanto a la cognición, y tenemos que estar muy atentos".

En la misma línea, ha concretado que el 'topic' principal de esta jornada es precisamente "cognición y progresión", destacando que "el deterioro cognitivo inicial es sencillo de detectar si se utilizan las herramientas adecuadas" y que su identificación precoz puede orientar la intervención clínica".