La UCAM da la bienvenida a cerca de mil estudiantes internacionales con un recorrido por Murcia- UCAM

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de mil estudiantes internacionales de nuevo ingreso de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), procedentes de los cinco continentes, han recorrido este miércoles las calles de Murcia desde el Estadio Heredia 21 La Condomina hasta la Plaza del Cardenal Belluga, donde han protagonizado una fotografía multitudinaria ante la Catedral.

Los jóvenes, que han lucido camisetas de la universidad y banderas de sus respectivos países, han participado previamente en el acto de Bienvenida Internacional, celebrado en el estadio del UCAM Murcia CF, con el que la institución busca facilitar su integración en la comunidad universitaria y en la Región.

La presidenta de la UCAM, María Dolores García, ha dado la bienvenida a los nuevos alumnos, llegados de países como Italia, Francia, México, China, Estados Unidos, Filipinas, India, Marruecos, Alemania, Colombia, Argentina y Grecia, según ha informado la institución universitaria.

Durante su intervención, García ha animado a los estudiantes a aprovechar su estancia en la Región y ha trasladado a sus familias un mensaje de agradecimiento por confiar en la universidad para su formación.

Por su parte, el vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM, Pablo Blesa, ha señalado que los jóvenes han dado "este gran salto fuera de vuestra zona de confort" y han comenzado "la mayor aventura de vuestra vida".

En el encuentro también ha participado el jugador canadiense del UCAM Murcia CB Dylan Ennis, quien ha compartido su experiencia internacional y ha afirmado que, pese a haber viajado por distintos países y conocido numerosas culturas, "nunca he visto nada igual a Murcia".

En nombre del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha intervenido su vicario, José Sánchez, quien ha dado la bienvenida a los estudiantes y ha destacado que, pese a proceder de distintos países y culturas, desde ahora forman parte de "una misma familia".

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, se ha unido a los estudiantes en la fotografía final en la Plaza del Cardenal Belluga.

Esta bienvenida internacional se celebra al comienzo de cada curso académico y reúne a jóvenes de distintos países que eligen los campus de Murcia y Cartagena de la UCAM para desarrollar su formación universitaria.

UCAM PAELLA

El Campus de Los Jerónimos hace acogido la celebración de UCAM Paella donde miles de estudiantes, profesores y trabajadores han compartido uno de los momentos más tradicionales de la Bienvenida Universitaria.

Durante la jornada, los alumnos han participado en distintas actividades deportivas y de Ocio, entre ellas la Milla Universitaria, antes de reunirse en torno a la paella.