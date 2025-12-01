La UCAM debate sobre la incidencia de la inteligencia artificial en la comunicación estratégica - UCAM

MURCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha acogido la jornada 'Inteligencia Artificial de alto rendimiento. Cómo exprimir la IA con criterio', organizada junto a la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom).

El encuentro ha reunido a profesionales, docentes y estudiantes para reflexionar sobre la incidencia de la inteligencia artificial en la comunicación estratégica actual y el papel del director de comunicación (dircom) ante los nuevos desafíos tecnológicos, según informaron fuentes de la universidad en una nota de prensa.

Durante la inauguración, la presidenta de Dircom Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Esther Castellano, ha subrayado la importancia de acercar la universidad al mundo empresarial y de reforzar la figura del dircom como perfil esencial en las organizaciones. "El director de comunicación aporta inteligencia contextual a los CEO y presidentes de las compañías. Debe estar muy preparado, conocer las tendencias y trabajar con ética y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial", ha afirmado.

Castellano ha destacado además el propósito de la asociación de "revitalizar la presencia de Dircom en Murcia, un territorio con un gran potencial empresarial y universitario, donde la conexión entre universidad y empresa resulta clave".

Por su parte, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCAM, Pablo Blesa, ha señalado que "esta jornada es diferente porque nos centramos en comunicar bien y con propósito en la era de la inteligencia artificial".

Para Blesa "la IA se está introduciendo con mucha intensidad en los procesos de creación y gestión comunicativa" por lo que considera que desde la universidad se deben "adaptar las metodologías formativas y evaluativas para capacitar a los futuros profesionales en su uso ético y eficiente".

El encuentro ha contado con la participación de profesores, investigadores y profesionales del ámbito de la comunicación y el marketing, que han abordado cuestiones como la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la gestión de contenidos, la reputación corporativa, la toma de decisiones estratégicas y la necesidad de establecer marcos de gobernanza y cumplimiento normativo.