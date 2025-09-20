UCAM Español Institute celebra con éxito su evento cultural en Dubái

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

UCAM Español Institute organizó en Dubái el evento cultural 'El Español nos Une - Un viaje por el mundo hispano', una cita que reunió a más de 200 personas, entre ellas 90 niños, y que tuvo como objetivo destacar la riqueza cultural, lingüística y social de los países hispanohablantes, así como reforzar los lazos entre la comunidad hispana residente en Emiratos Árabes Unidos. La jornada contó con representación institucional, entre la que destacó la presencia de Cecilia Cañas Gallart, asesora técnico de Educación de la Embajada de España en Emiratos.

Durante el evento, las familias disfrutaron de un recorrido cultural a través de stands dedicados a distintos países de habla hispana, con juegos tradicionales y actividades lúdicas y educativas para los más pequeños, quienes participaron en la dinámica del 'pasaporte cultural', recibiendo sellos en cada puesto y un obsequio al completar el recorrido.

La jornada finalizó con una rifa entre los asistentes en la que se sortearon un curso de español para niños nativos y otro de árabe para hispanohablantes adultos, así como productos exclusivos del centro, consolidando el carácter familiar, integrador y educativo del evento.

NUEVA OFERTA EDUCATIVA PARA NIÑOS NATIVOS

El director de UCAM Español Institute, Alberto Fernández, destacó que "este evento ha sido una oportunidad única para mostrar la riqueza y diversidad del mundo hispano, y para seguir consolidándonos como el centro de referencia del español en Emiratos".

Como continuación del éxito de esta actividad, UCAM Español Institute ofrecerá sus nuevos cursos de español dirigidos a niños hispanohablantes nativos, que comenzarán el 22 de septiembre. Las clases de fin de semana se impartirán en las instalaciones del colegio Arbor School de Dubái, con un enfoque pedagógico que combina el refuerzo del idioma, el desarrollo de competencias lectoras y escritas, y la conexión cultural con las raíces hispanas de los estudiantes.

UCAM Español Institute forma parte de la Universidad Católica de Murcia y cuenta con más de diez años de experiencia en Dubái. Es el único centro acreditado por el Instituto Cervantes en toda la región del Golfo, lo que le permite administrar los exámenes oficiales DELE y ofrecer una amplia gama de programas formativos, entre los que destacan: cursos de español para niños y adultos, formación de profesores, programas en colegios y empresas, además de cursos de árabe e inglés para hispanohablantes. Asimismo, gestiona la mayor biblioteca de libros en español del país, con más de 2.000 títulos disponibles gratuitamente para el público.