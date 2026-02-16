La UCAM se implanta en Málaga al adquirir la Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA)

UCAM Esesa - UCAM

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha adquirido la Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA) en Málaga, situada en el complejo 'La Tabacalera'.

UCAM-ESESA nace con la vocación de "ser un socio estratégico para las empresas y entidades que necesitan talento con criterio tecnológico y capacidad de ejecución para escalar negocios tradicionales, profesionalizar empresas familiares y construir sólidos proyectos internacionales", según ha informado la institución. Para ello, trabajará en estrecha colaboración con entidades como la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y colegios profesionales de Málaga.

La presidenta de la Universidad, María Dolores García, explica que "UCAM- ESESA estará conectada a la red global de alianzas de la Universidad para aportar valor al tejido productivo de Málaga, al ofrecer a los directivos y profesionales herramientas de vanguardia para competir en un mercado cada vez más exigente y globalizado".

La UCAM, que ha incorporado a los profesionales que integraban la plantilla de ESESA, mantendrá la esencia originaria de esta entidad, continuando con la impartición de sus actuales másteres, en Marketing, Finanzas, Asesoría Fiscal y Análisis de Datos e Inteligencia Artificial. El consejo asesor seguirá presidido por el Ayuntamiento de Málaga, por la concejala del área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y captación de Inversiones y delegada de Universidades, Alicia Izquierdo.

Al mismo tiempo, trabaja en la ampliación de la oferta académica, con el objetivo de incorporar un nuevo grado universitario, el Bachelor's in Entrepeneurship (Grado en Emprendimiento, en inglés) y otros títulos de vanguardia profundamente prácticos, incluyendo programas a medida para las compañías, en los que la analítica, la ciberseguridad, la tecnología, la responsabilidad social y el liderazgo estén al servicio de la toma de decisiones.

UCAM

Considerada a nivel internacional como "la universidad del deporte", los principales rankings nacionales y mundiales, como QS y Times Higher Educations, destacan a la Católica de Murcia por su calidad educativa, investigación aplicada, vanguardia tecnológica e internacionalización.

Este curso 2025-26 cuenta con más de 22.000 alumnos, de los cuales casi 6.000 son extranjeros, procedentes de 135 países.

"Enmarcada en un sólido crecimiento tras las recientes aperturas de sus campus en Madrid, de la mano del COE, e India, esta incorporación es un paso más en la misión de la UCAM de servir a la sociedad a través de la formación de excelencia y la transferencia del conocimiento universidad-empresa", han concluido.