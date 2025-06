La UCAM impulsa el debate internacional sobre juventud, ciudadanía y arte como elemento de identidad

MURCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) celebra en la Biblioteca Regional las VII Jornadas Internacionales de Investigación Acción bajo el lema 'Jóvenes, ciudadanía, arraigo y el arte como elemento de identidad', según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Esta edición pone el foco en los jóvenes como agentes de cambio social, promoviendo su participación en procesos educativos, comunitarios y de autoayuda, especialmente en contextos interculturales.

Las jornadas abordan cuestiones como el arraigo, la inclusión de jóvenes migrantes, el papel de la educación en la justicia social y el arte como vehículo de identidad.

Según Práxedes Muñoz, investigadora principal del Grupo 'Antropología y Sociedad' de la UCAM, "una forma también de hablar de la juventud es no victimizarla ni criminalizarla; no decir que no sirve: se trata de hablar de propuestas posibles".

Muñoz ha destacado la importancia de que la universidad escuche y trabaje con la juventud desde una perspectiva de respeto y colaboración decolonial, con especial atención a las realidades sociales más complejas y a la intersección entre juventud, migración y derechos humanos.

El profesor Carles Feixa, catedrático de Antropología en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, ha abordado en su intervención "la encrucijada de tres crisis" --económica, pandémica y climática-- que impactan directamente en la juventud actual, subrayando además una cuarta, la bélica, que ha devuelto la guerra al horizonte generacional.

"Las generaciones actuales, por su capacidad de innovación tecnológica y su sensibilidad social, deberían ser tomadas en cuenta como actores para aportar soluciones, no solo como víctimas", ha enfatizado Feixa.

El carácter internacional del evento se ha reforzado con la participación de investigadores y especialistas de México, Colombia, Argelia, Marruecos, Senegal, Indonesia y España, quienes han presentado trabajos en las áreas de Antropología, Sociología, Educación Social, Derecho y Trabajo Social, todos ellos centrados en la interculturalidad y el cuidado como principios orientadores de las intervenciones educativas.

Desde la sede anfitriona, Juan José Lara, director de la Biblioteca Regional de Murcia, ha manifestado el orgullo de acoger estas jornadas y ha señalado que "queremos ser mucho más que una biblioteca; estos eventos resultan particularmente interesantes porque abarcan desde la juventud hasta el asociacionismo, y se abordan temas tan sensibles como los delitos de odio".

Estas jornadas, que se celebran en el marco del Plan Propio de Investigación y del Programa de Movilidad Seminarios Científico-Técnicos 2024-2025, constituyen un espacio académico y social que "refuerza el compromiso de la UCAM con la investigación aplicada y la transformación social, fomentando una mirada crítica, global y esperanzadora hacia las juventudes y su papel fundamental en la construcción de sociedades más inclusivas".