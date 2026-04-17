La UCAM impulsa la formación continua ante la mayor demanda farmacéutica

La universidad ha acogido las V Jornadas SOCFIC (Sociedad Científico Profesional de Farmacia Iberoamericana Comunitaria) con expertos de siete países - UCAM

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La figura del farmacéutico es cada vez más, un referente en salud cercano para la población, con una intervención creciente en la prevención de afecciones y en el asesoramiento sobre nutrición, suplementos alimenticios, probióticos o salud ocular, entre otras.

Bajo esta premisa, la UCAM celebra hoy las V Jornadas SOCFIC Iberoamericanas del Mediterráneo, un encuentro que reúne a académicos y profesionales de España, Honduras, Perú, Guatemala, Panamá, Cuba y Brasil.

El evento está impulsado por la Sociedad Científico Profesional de Farmacia Iberoamericana Comunitaria (SOCFIC), entidad presente en 17 países que busca potenciar la atención farmacéutica en toda la Región de Murcia. Su presidente, Jesús Carlos Gómez, ha destacado que el objetivo "es situar la atención farmacéutica en el centro de la disciplina, apostando por una farmacia profesional que beneficie siempre al paciente".

Pilar Zafrilla, vicedecana del Grado en Farmacia de la UCAM, ha definido este foro como un espacio clave de actualización científica para la evolución de la farmacia comunitaria. Según Zafrilla, este encuentro "permite alinear la formación de los farmacéuticos con las necesidades reales del sistema sanitario, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos".

El foco técnico de las jornadas se centra en patologías prevalentes como la EPOC, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares -principal causa de mortalidad en el mundo-, además de áreas emergentes como la nutrición clínica y el uso de probióticos.

Esta Jornada ha sido presentada por María Dolores García, presidenta de la UCAM; Jesús Carlos Gómez, presidente de la Sociedad Científico Profesional de Farmacia Iberoamericana Comunitaria; Jesús Cañavate, director General de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria de la Consejería de Salud de la CARM; Stella Moreno, presidenta de la Academia de Farmacia de la Región de Murcia; Arsenio Pacheco, secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia, y Pilar Zafrilla, vicedecana del Grado en Farmacia de la Universidad.

Y ha contado con el respaldo de la Dirección General de Farmacia, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia y la Academia de Farmacia, consolidando una alianza entre la Universidad, la administración y la profesión al servicio de la salud pública.