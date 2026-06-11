La UCAM incorpora su unidad de sensores químicos al SOCI para crear un ESpacio de Datos del Deporte Español - NACHO CASARES

MURCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

UCAM-SENS, la unidad de sensores químicos de la Universidad Católica de Murcia, se incorpora al proyecto 'Spanish Olympic Committee Insights' (SOCI) con el objetivo de crear un Espacio de Datos del Deporte Español, el primero a nivel internacional.

La iniciativa, que cuenta con la participación del Consejo Superior de Deportes y la financiación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se ha formalizado mediante el acuerdo multilateral entre el Comité Olímpico Español (COE), la UCAM y las empresas Telefónica, que desarrollará la infraestructura tecnológica, y Podoactiva, que aportará sus investigaciones en materia de biomecánica avanzada, según han informado desde la institución educativa.

En el acto de firma del convenio intervinieron el presidente del COE, Alejandro Blanco; la presidenta de la UCAM, María Dolores García; la directora de ventas de Telefónica, Begoña Goicoechea, y el fundador y CEO de Podoactiva, Javier Alfaro.

La aportación de la UCAM en este ecosistema se centra en la provisión de datos obtenidos mediante sensórica no invasiva para la medición del lactato en sudor, la tasa de sudoración y otros parámetros fisiológicos relacionados con la salud de los deportistas y el rendimiento deportivo.

La coordinación del proyecto en la UCAM corre a cargo de la unidad de investigación de sensores UCAM-SENS y en él colaborarán otros grupos de investigación como son el de Optimización del Entrenamiento, el Rendimiento Deportivo y el Acondicionamiento Físico; y el de Fisiología y Nutrición Aplicada al Deporte.

Las investigaciones que se llevarán a cabo para el proyecto SOCI se centrarán en la obtención mediante sensores, de datos precisos en continuo y en tiempo real durante el entrenamiento o la competición de los deportistas, la transferencia de los datos e interoperabilidad, además de la asesoría fisiológica para el entrenamiento de modelos predictivos de inteligencia artificial.

El proyecto busca integrar esa información en un entorno común de datos para generar conocimiento útil para el rendimiento deportivo y la salud del deportista, compartir información de forma segura, estructurada y respetuosa con la privacidad y la seguridad.

Para la UCAM esta es una nueva vía de investigación aplicada y transferencia de conocimiento. El Espacio de Datos del Deporte Español permitirá así generar nuevos modelos de generación de conocimiento que contribuyan a mejorar el rendimiento deportivo y la salud de los deportistas, transformando los datos en herramientas útiles para anticipar problemas, afinar el seguimiento del deportista y apoyar la toma de decisiones en una base científica.