La UCAM lidera un proyecto europeo para crear una App que mejore la salud de los universitarios - UCAM

MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Educación de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) coordina una App para mejorar la salud de los universitarios en una iniciativa en la que participan entidades de España, Portugal, Rumanía, Polonia y Eslovenia.

El proyecto pretende desarrollar, durante los próximos tres años, entornos más saludables desde el punto de vista físico, psicológico y social para estudiantes universitarios. Para ello se diseñará una aplicación digital basada en inteligencia artificial (IA) capaz de identificar patrones relacionados con variables como el sueño, la alimentación, la actividad física, el burnout y el bienestar general de la persona, según han informado desde la institución educativa.

El objetivo es que la IA pueda anticipar posibles problemas, ofrecer consejos y facilitar la derivación antes de que se produzcan. La estética también será un factor relevante, ya que influye en la salud de las personas.

La aplicación se desarrollará con el fin de ayudar a los usuarios a adoptar hábitos saludables e identificar cambios en sus patrones vitales, como alteraciones del sueño o de la alimentación derivadas de los exámenes. De este modo, permitirá analizar si esos cambios influyen en el rendimiento académico y predecir posibles patologías asociadas o problemas de salud.

Con este arranque, Wellbeing 360° establece su hoja de ruta para generar soluciones que contribuyan a mejorar el bienestar integral en la educación superior europea.

La UCAM, líder del proyecto, será la encargada del "desarrollo del paquete de investigación, que incluye la revisión de la literatura, la alimentación de la aplicación y las pruebas piloto", según indica Pilar Vílchez, investigadora principal del proyecto que pertenece a la Facultad de Educación.

Para nutrir de datos esta herramienta, el proyecto llevará a cabo estudios de campo, entrevistas y encuestas a estudiantes, profesorado y personal técnico de gestión de administración y servicios de las universidades, además de pruebas piloto en las instituciones socias.

Se prevé la participación de casi 1.000 usuarios y la realización de, al menos, tres talleres formativos para su implementación en las universidades socias, con el fin de detectar necesidades reales dentro de la educación superior europea.

Una vez finalizada, la aplicación será de uso libre para las universidades europeas que quieran utilizarla para mejorar la salud y la calidad de vida de su comunidad.

De manera paralela, estará disponible para su comercialización entre las empresas interesadas en prevenir cualquier problema de salud de las personas de su comunidad.

En ella participan la Universidad Católica de Murcia UCAM (España), International School for Social and Business Studies (Eslovenia), University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Targu Mures (Rumanía), Medical University of Lublin (Polonia) y Purple Bridge Lda.(Portugal).