Un Grupo De Alumnos Compartiendo Villancicos Por El Centro De Cartagena - UCAM

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.160 alumnos se han inscrito en las distintas acciones promovidas por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) a través del Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II, que coordina iniciativas de acompañamiento, servicio social y sensibilización en colaboración con más de un centenar de asociaciones y entidades.

Entre las actividades con mayor participación destaca el acompañamiento a pacientes en situación de soledad en el Hospital Mesa del Castillo, donde 300 estudiantes acuden durante tres meses para compartir conversación, juegos, música y tiempo con personas hospitalizadas. A esta labor se suma el voluntariado continuado en entidades como Jesús Abandonado, Cáritas o el asilo de las Hermanitas de los Pobres, han explicado desde la institución educativa.

La programación incorpora también actividades puntuales de servicio y sensibilización, como la colaboración de alumnos en la atención a peregrinos durante la clausura del Año Jubilar de Monteagudo o 'Acercando la Discapacidad a la Universidad', una jornada junto a la ONCE en la que los estudiantes conocen mediante talleres prácticos cómo afrontan las personas ciegas o con discapacidad visual distintas situaciones cotidianas.

La Navidad Solidaria movilizará a 450 alumnos para visitar colegios, residencias y centros sociales, compartir villancicos y acompañar a sus usuarios. A ello se suma el Chocolate Solidario, cuya recaudación se destina a proyectos de voluntariado.

La dimensión internacional se completa con la participación de la UCAM en Perú, en el Certamen León XIV por la Paz, a celebrar en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, y con la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl 2027, en la que estudiantes voluntarios colaborarán asistencia, preparación y liturgia.