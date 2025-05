La UCAM participa en un proyecto europeo para mejorar la adaptación de estudiantes migrantes

MURCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) participa en un proyecto europeo para mejorar la adaptación de estudiantes migrantes, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Y es que adaptarse a una nueva escuela puede ser un gran desafío, sobre todo para niños migrantes y refugiados que han vivido situaciones traumáticas y deben superar barreras culturales y lingüísticas.

Por ello, la UCAM se ha sumado al proyecto europeo 'Up-Res', (Promoting Academic Achievement and Inclusion of Students through Resilience Building), una iniciativa Erasmus+, financiada por la Unión Europea, que busca mejorar la integración escolar y el bienestar emocional de estudiantes migrantes y refugiados de entre 11 y 14 años, fortaleciendo su resiliencia personal y académica.

El proyecto responde a la preocupación por la adaptación de estos menores, muchos en situación de vulnerabilidad y con experiencias traumáticas previas, que se enfrentan a nuevas barreras sociales al llegar a centros escolares europeos.

'Up-Res', liderado por la escuela alemana Mindeltal School, cuenta con la participación de centros educativos de Alemania, Grecia y asociaciones vinculadas a la comunidad ucraniana, junto a entidades como Lifelong Guidance, Mobad y Nova Education.

Desde la universidad participan seis investigadores del Campus de Cartagena: dos psicólogas, tres enfermeros y una bióloga, todos comprometidos con la mejora del bienestar psicológico y académico del alumnado más vulnerable. Su labor se centra en el diseño metodológico del proyecto, la identificación de variables y el análisis de datos científicos.

"Desde nuestro equipo trabajamos para que las intervenciones estén basadas en datos objetivos y validadas científicamente. El objetivo es identificar qué estrategias realmente ayudan a estos estudiantes a adaptarse a un entorno escolar nuevo", según ha explicado la investigadora, bióloga y profesora de Anatomía en la Facultad de Enfermería y Medicina de UCAM Cartagena, Miriam Sánchez.

El proyecto inició su andadura el pasado jueves con una primera reunión en Jettingen-Scheppach (Alemania), donde se coordinó el trabajo de los distintos socios y se presentó la página web oficial. Las intervenciones escolares comenzarán en septiembre, y la próxima reunión del consorcio se celebrará en Cartagena en noviembre.