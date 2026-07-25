La UCAM refuerza las habilidades comunicativas en jóvenes con discapacidad

Curso 'Aprender a comunicar' de la UCAM - UCAM

MURCIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las redes sociales, las nuevas tecnologías o los nuevos formatos comunicativos arrastran a toda la sociedad a saber usar estas herramientas. Es por ello, que la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la UCAM ha impartido a lo largo de varias semanas el curso 'Aprender a comunicar' a jóvenes con discapacidad, usuarios de Astrapace, con el objetivo de mejorar sus habilidades comunicativas de cara a su desarrollo personal y acceso al entorno laboral.

La actividad, organizada por iniciativa de José Luis Mendoza García, director de Relaciones Institucionales de la Católica, ha contado con el patrocinio de la dirección General de Economía Social de la Comunidad, han informado fuentes de la institución docente.

La formación ha incluido varios talleres en los que han aprendido sobre cómo ejercer sus derechos y los del medioambiente y entorno que les rodea, impartidos por los profesores de la Facultad de Derecho de la UCAM Luís Duran y Silvia Duran, así como una charla sobre responsabilidad social a través de una interpelación de la encíclica 'Laudato Si' del Papa Francisco, desarrollada por Víctor Meseguer, director de la Cátedra.