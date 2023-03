Ucomur reúne a ayuntamientos y administraciones en torno al reto demográfico y al papel de la Economía Social

MURCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, Ucomur, organizó el viernes en el Sercotel Amistad una jornada bajo el nombre 'Economía Social y áreas despobladas. El reto demográfico', un encuentro que buscó analizar la situación de la Región de Murcia y sus municipios ante este desafío y realizar propuestas al mismo.

La inauguración de la jornada corrió a cargo de la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Juana López Pagán; la consejera de Empresa, Economía Social y Autónomos, Valle Miguélez; y el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño.

El periodista, formador y experto en reto demográfico, Manuel Campo Vidal, ofreció a los cerca de setenta asistentes una charla bajo el nombre 'La España despoblada', durante la que hizo hincapié en la importancia de la formación para la revitalización de las zonas rurales, "formando a las personas para contribuir al impulso de proyectos, porque sin proyectos, difícilmente estos territorios podrán revertir la situación".

El presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, afirmó que "el mayor número de empresas que están en territorios rurales o con dificultades de población son cooperativas o empresas de economía social", e indicó que la organización busca "demostrar cómo se puede dinamizar el territorio, trabajar y crear oportunidades, y cómo la economía social está contribuyendo en la lucha contra la despoblación de nuestros entornos rurales", ha añadido.

Pedreño añadió que "la problemática del reto demográfico no se puede solucionar desde un solo sector empresarial y es de vital importancia que se aborde a partir de la estrecha colaboración con las administraciones local, regional y nacional para impulsar políticas en este sentido atendiendo a las características de cada territorio".

"No se puede consentir que el 80 por ciento de la población en España esté viviendo en el 20 por ciento del territorio", afirmó, "y aunque no sea el caso de la Región de Murcia, que no llega a esos porcentajes, "el entorno de algunos de nuestros municipios y sus necesidades reclaman iniciativas y la exploración de políticas que puedan ser imitadas en el resto del país para minimizar el efecto de la despoblación".

Por su parte, la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juana López Pagán, aseguró que desde el Gobierno de España se ha generado un espacio de cogobernanza con las comunidades autónomas en relación al desafío que presenta la despoblación a nivel nacional.

"Hay que cambiar la narrativa porque los desequilibrios territoriales existen en todas las regiones del país y debemos atenderlos, precisamente, teniendo en cuenta las necesidades que tiene cada territorio", apuntaba.

"Eso es lo que hacemos cuando, en el diálogo con las comunidades autónomas, nos planteamos cuáles son los pueblos que tienen mayores dificultades o cómo podemos superar esa falta de ordenación del territorio, reequilibrar esas oportunidades o cómo en la Región de Murcia tenemos la oportunidad de generar un sistema más policéntrico, más vertebrado y funcional para la ciudadanía", añadió.

La consejera de Empresa, Valle Miguélez, por su parte, declaró que "el desafío es revertir la situación de muchas áreas rurales que actualmente sufren la despoblación, para lo que debemos continuar trabajando de cara a implementar políticas e iniciativas que devuelvan a la España vaciada la oportunidad de crecer y prosperar, y hacerlo asegurando el acceso en igualdad a los servicios".

Miguélez agradeció a Ucomur y a su presidente la celebración de una jornada monográfica en relación a esta problemática y manifestó que "hay que poner la vista en los municipios de esta Región, pero no solo en aquellos con menos de 5.000 habitantes, de los que contamos con ocho municipios, sino en aquellos que, siendo muy extensos, cuentan con núcleos de población muy pequeños y dispersos".

La consejera, además, habló de la importancia de trabajar de forma conjunta entre administraciones para lograr que los recursos destinados al reto demográfico sean lo más eficientes posibles.

'LA ESPAÑA DESPOBLADA'

Durante la ponencia principal, el periodista, formador y experto en reto demográfico, Manuel Campo Vidal, ofreció a los cerca de setenta asistentes una charla bajo el nombre 'La España despoblada', poniendo el foco sobre la importancia de la formación para la revitalización de las zonas rurales, "formando a las personas para contribuir al impulso de proyectos, porque sin proyectos, difícilmente estos territorios podrán revertir la situación".

En este sentido, Campo Vidal anunció, junto a Juan Antonio Pedreño, el lanzamiento del curso de Diplomado en Turismo Rural Inteligente, una formación ofrecida por Ucomur y Next Educación en colaboración con el SEF, "con el objetivo de formar en las posibilidades de estos territorios y de cómo dinamizarlos para evitar que languidezcan", añadió el periodista.

Asimismo, Campo Vidal recordó que, "para luchar contra la despoblación no podemos perder de vista la digitalización y conectividad, el empleo, el acceso a una vivienda y la sostenibilidad del territorio". Para ello -apostilló- "las alianzas son indispensables".

Tras la ponencia de Campo Vidal, llegó el turno de la mesa redonda con los alcaldes de algunos de los municipios del entorno rural de la Región. Así, en el debate intervinieron el alcalde de Ojós, José Emilio Palazón; la alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez Cerón; el alcalde de Ulea, Víctor Manuel López; el alcalde de Aledo, Francisco Javier Andreo, y el alcalde de Ricote, Rubén Carrasco.

Asimismo, participaron en el debate la directora general de Políticas contra la despoblación, Juana López Pagan; el director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Antonio Pasqual del Riquelme; y el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño.

Los regidores de los distintos municipios expusieron las diversas políticas e iniciativas que sus ayuntamientos están llevando a cabo para fomentar el emprendimiento y dinamizar los territorios a nivel cultural, turístico y gastronómico, o artístico. El coloquio sirvió para poner en común estas acciones y analizar cómo conseguir revitalizar estos y otros territorios.

Al término del evento, el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, y el periodista Manuel Campo Vidal, anunciaron el lanzamiento de un curso de diplomado en Turismo Rural Inteligente que ambas entidades pondrán en marcha en colaboración con el SEF.

"Ucomur va a estar junto a las administraciones y los municipios para contribuir a frenar la despoblación y revertir la situación", indicó Pedreño durante la clausura. "Además de la formación específica que vamos a ofrecer, queremos cerrar un proyecto en la Región con los alcaldes y alcaldesas para dar respuesta a los retos de sus municipios, ayudar en la dinamización de sus territorios y aunando esfuerzos para afrontar este desafío juntos", concluyó.