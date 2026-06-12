UGT advierte que el descenso de la inflación regional es "coyuntural" y no resuelve la pérdida de poder adquisitivo

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT de la Región de Murcia ha señalado que, si bien el descenso de la inflación supone "cierto alivio para las familias trabajadoras murcianas", la moderación de los precios corre el riesgo de ser "meramente coyuntural" debido a la trayectoria ascendente registrada desde enero.

En un comunicado, la organización sindical ha avisado de que este descenso no implica que se hayan resuelto los problemas que afectan a la capacidad de compra de la ciudadanía.

"Los precios continúan situándose en niveles elevados en ámbitos esenciales como el precio de la vivienda, la alimentación o determinados suministros básicos como los combustibles", ha denunciado UGT, al tiempo que ha apuntado que muchos salarios, en especial los vinculados a convenios colectivos pendientes de actualización, "continúan perdiendo capacidad de compra".

RECHAZO A LA ESTRATEGIA DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

El sindicato ha mostrado su disconformidad con la decisión adoptada este jueves por el Banco Central Europeo (BCE) de elevar los tipos de interés hasta el 2,25% con el propósito de contener la inflación.

Según ha analizado, esta medida acarrea "un impacto directo sobre las familias hipotecadas, las personas que buscan acceder a una vivienda y las pequeñas y medianas empresas que necesitan financiación para invertir y crear empleo".

A juicio de UGT, la persistencia de las tensiones inflacionistas obedece a factores de oferta ligados a la energía, las materias primas y las cadenas globales de suministro.

Por este motivo, ha tildado de "error" el hecho de aplicar políticas monetarias restrictivas que, según expone, "no resuelven el problema de fondo y trasladan el coste del ajuste a las personas trabajadoras".

PETICIÓN DE CLÁUSULAS SALARIALES Y VIVIENDA ASEQUIBLE

Para revertir la pérdida de rentas, la confederación sindical ha vuelto a reclamar "el refuerzo de la negociación colectiva y la generalización de las cláusulas de revisión salarial" que sirvan de protección para los sueldos de las personas asalariadas.

Asimismo, la organización ha incidido en la necesidad de intervenir en el mercado inmobiliario, al catalogarlo como uno de los principales gastos que merma las economías domésticas.

"El encarecimiento de alquileres y cuotas hipotecarias exigen políticas públicas que incrementen la oferta de vivienda asequible y frenen la especulación inmobiliaria", ha zanjado el sindicato.