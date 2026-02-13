UGT exige salarios que recuperen poder adquisitivo y faciliten acceso a vivienda en el VI AENC

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT considera necesaria que la negociación del VI AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) contemple "una política salarial acorde con la situación actual, dirigida a reforzar la capacidad de compra de las personas trabajadoras y facilitar su acceso a productos y bienes esenciales que, pese a la moderación general de los precios, siguen en ascenso, como la vivienda, a la que las personas trabajadoras se ven obligadas a destinar, en algunos territorios, hasta el 40% de su salario neto".

Asimismo, han señalado que la próxima actualización del Salario Mínimo Interprofesional, que en 2026 se situará en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, manteniendo su exención en el IRPF, "es una medida necesaria, coherente con el actual contexto económico, en el que una parte significativa del tejido productivo está alcanzando márgenes muy elevados, muy por encima del crecimiento que experimentan los salarios".

UGT aboga, además, por acompañar esta subida de los salarios más bajos, por un aumento de los tramos medios, "que debe materializarse en la negociación colectiva regional para asegurar un reparto de la riqueza más justo y equilibrado que ayude a combatir la precariedad y desigualdad salarial".