UGT pide consolidar la reforma laboral y avanzar en nuevas medidas para reducir la temporalidad

MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT ha instado este martes, tras conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al último trimestre de 2025, a consolidar la reforma laboral y a "mejorar" los derechos de los trabajadores mediantes medidas como la reducción de la temporalidad.

En un comunicado, el sindicato ha apostado por "avanzar en reformas que no admiten más demora, como la del despido para cumplir la Carta Social, la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas y una configuración del SMI referenciada al 60% del salario medio".

En el ámbito regional, UGT ha insistido en que es "preciso" agilizar el desarrollo y puesta en marcha de instrumentos de planificación dentro del marco del diálogo social, que permitan mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo en un contexto de "enquistamiento" del paro de larga duración y de "crecimiento de las desigualdades".

Desde UGT han considerado que 2026 ha de ser también el año "en el que por fin la responsabilidad y la altura de miras vuelva a las mesas de negociación colectiva, sacando del bloqueo en el que se encuentran actualmente tanto el Acuerdo Interconfederal de Negociación colectiva como muchos convenios sectoriales de importancia estratégica en la Región".

Por último, el sindicato ha insistido en que "la buena evolución del mercado laboral puede y debe ir más allá de las cifras globales de ocupación y desempleo, siendo necesario articular políticas eficaces para reinsertar laboralmente a las más de 88.000 personas que siguen desempleadas, definir jornadas laborales justas, salarios dignos y un reparto más equitativo de la mejora de la economía".