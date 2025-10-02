UGT valora "negativamente" la subida del paro en septiembre pero destaca la mejora interanual del mercado laboral

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Región de Murcia ha valorado "negativamente" los datos del paro correspondientes al mes de septiembre ante el incremento del desempleo y la pérdida de afiliación, si bien ha puesto en valor la mejora interanual del mercado laboral.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que, a pesar de la estacionalidad propia del mes, mientras en la Región ha aumentado el paro en España, de media "se ha seguido creando empleo" y ha lamentado que colectivos como las mujeres, los extranjeros y los jóvenes "no están viendo reducidas, o lo hacen en menor medida, sus cifras de paro".

UGT ha subrayado que el dato mensual no afecta a una evolución interanual que "sigue siendo positiva", destacando que "el mercado laboral regional ha creado empleo y reducido sus cifras de desempleo en el último año".

En este contexto, el sindicato ha resaltado la caída de la temporalidad, que se situó en el 40,15%, la más baja registrada en un mes de septiembre, tras la reforma laboral de 2021.

Finalmente, la organización sindical ha reclamado "seguir limitando la precariedad abusiva" y avanzar en cuestiones como "la reducción de la jornada laboral máxima, la adecuación de los salarios al coste de la vida y al incremento de los beneficios empresariales", así como impulsar convenios sectoriales y estrategias de empleo en la Región.