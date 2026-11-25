Ultraligera - MOURO PRODUCCIONES

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ultraligera actuará en el recinto Espacio Norte de Murcia el próximo 12 de junio dentro del ciclo 'Las Noches de Malecón' y como parte de 'Lapsus Tour 2027'.

La banda madrileña ha anunciado las fechas de la gira de su segundo disco 'Lapsus', que saldrá a la venta este viernes, con la que recorrerán 18 ciudades españolas. Estas fechas se suman a las tres que ya anunciaron en el Movistar Arena de Madrid y con las que han hecho dos 'sold out'.

El grupo regresará a Murcia después de agotar las entradas en el concierto que ofrecieron en la plaza de todos con motivo de la Bienvenida Universitaria 2026.

Las entradas estarán a la venta el martes de 1 de diciembre, a las 12.00 horas, en Feverup.com y ultraligera.com