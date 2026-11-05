La UMU abre la inscripción para la IX edición del certamen químico MasterChem hasta el 11 de enero - UCAM

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha abierto el plazo de inscripción para la IX edición de MasterChem, un certamen dirigido a estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato que busca acercar la química a los más jóvenes mediante experimentos y actividades de divulgación científica. Los centros interesados podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 11 de enero de 2027.

El concurso, organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) y la Facultad de Química de la UMU, propone a los participantes desarrollar un experimento químico, grabarlo en vídeo y enviarlo a la dirección 'masterchem@um.es'. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Tras la recepción de los vídeos, el certamen continuará con una fase de formación del profesorado, impartida por investigadores de la UMU, para dar a conocer nuevas técnicas químicas que puedan trasladarse a las aulas, según ha informado la Universidad.

En marzo, los estudiantes participarán en la Feria de Química, donde realizarán demostraciones y experimentos ante el público. Durante esa jornada se anunciarán los grupos finalistas de cada categoría, que competirán por el primer premio en la fase final, prevista para mayo.

La gala final planteará a los equipos un escape room con enigmas y pruebas científicas que les llevará hasta los laboratorios de la Facultad de Química, donde deberán superar un último desafío diseñado por investigadores y divulgadores de la universidad.

Los ganadores de cada categoría podrán participar en la feria Madrid es Ciencia 2027. Además, el equipo vencedor de Bachillerato obtendrá una plaza en las Experiencias de Física y Química 'Vive la ciencia' de la UMU, mientras que el de Secundaria accederá a la final del concurso internacional Ciencia en Acción 2027. Por su parte, el equipo mejor valorado en la primera fase podrá optar a participar en la fase nacional de la Olimpiada Europea de Ciencias Experimentales (EOES).