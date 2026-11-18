Archivo - Luis Martínez-Zoroa y Diego Córdoba. - LAURA M. IRAOLA/ICMAT - Archivo

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los matemáticos Luis Martínez-Zoroa, profesor de CUNEF Universidad, y Diego Córdoba, investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT-CSIC), cuyas investigaciones sobre las ecuaciones de Euler han impulsado la resolución del problema del milenio de Navier-Stokes anunciada por OpenAI, ofrecerán este jueves una conferencia en la Universidad de Murcia (UMU).

La charla, titulada 'Un problema del milenio: la situación hoy de la ecuación de Navier-Stokes', se celebrará a las 13.00 horas en el salón de actos 'Bernardo Cascales' de la Facultad de Matemáticas de la UMU, que organiza la actividad junto con la Academia de las Ciencias de la Región de Murcia.

El pasado mes de septiembre, OpenAI anunció haber hallado la solución al problema de Navier-Stokes, uno de los siete Problemas del Milenio formulados en el año 2000 por el Clay Mathematics Institute y dotado cada uno con un premio de un millón de dólares, según ha informado la UMU.

Esta ecuación, planteada en el siglo XIX, describe el movimiento de fluidos como el agua y el aire, aunque hasta ahora no se sabía con certeza si los flujos son siempre suaves y ordenados o si pueden generar puntos donde la velocidad o la presión se vuelvan infinitas en un instante determinado.

El avance partió de los trabajos de Tristan Buckmaster y Levent Alpöge, quienes desarrollaron las ideas previas del murciano Luis Martínez-Zoroa y de Diego Córdoba --también con raíces murcianas-- sobre las ecuaciones de Euler, que modelan el comportamiento de un fluido ideal.

Aunque en un primer momento OpenAI no citó a los investigadores españoles, Buckmaster reconoció posteriormente que se limitaron a emplear la inteligencia artificial para llevar a buen puerto las ideas de Martínez-Zoroa y Córdoba, al tiempo que propuso la concesión de la Medalla Fields, considerada el Nobel de las Matemáticas, al investigador murciano.

Durante su intervención en la UMU, ambos matemáticos abordarán sus aportaciones a la resolución de las ecuaciones de Euler y expondrán su visión sobre el desarrollo y la resolución de este enigma matemático.