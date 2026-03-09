La UMU analiza la longevidad y la inteligencia artificial en la XXVI Semana Mundial del Cerebro

Cartel de la XXVI edición de la Semana Mundial del Cerebro de la UMU - UMU

MURCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) inaugura este lunes la XXVI edición de la Semana Mundial del Cerebro, un evento que se desarrollará hasta el próximo 13 de marzo y que este año pone el foco en la salud cerebral, la tecnología y el envejecimiento saludable.

Bajo el lema 'Mentes activas y optimistas', la iniciativa está coorganizada por el Instituto de Envejecimiento de la UMU y cuenta con la dirección de la catedrática María Trinidad Herrero, según ha informado la institución docente.

El programa de esta edición destaca por su carácter multidisciplinar al abarcar cuestiones que van desde la evolución del órgano vital a lo largo del ciclo de vida hasta el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la creación artística.

Durante cinco jornadas, expertos de diversos ámbitos analizarán cómo la nutrición, especialmente la dieta mediterránea, y factores biológicos influyen en el rendimiento cognitivo y en la diferenciación entre el cerebro masculino y femenino.

La jornada inaugural, celebrada en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia, incluye la entrega de premios del concurso de carteles y la conferencia 'Cerebros de Oro. El cerebro a lo largo de nuestra vida', a cargo de la doctora Herrero.

Como novedad, se presentará la sesión 'Cerebro, IA y música', que contará con una interpretación al piano de Víctor Maojo, ilustrando la conexión entre los procesos neuronales y los algoritmos generativos. El día concluirá con una celebración simbólica con 'Cerebros de chocolate'.

Este miércoles, 11 de marzo, la Sala de Grados de Derecho, en el Campus de la Merced, acogerá una sesión centrada en el sistema de limpieza cerebral con la conferencia 'Alcantarillado cerebral', a cargo de Joaquín Sola y María-Trinidad Herrero.

Para el jueves, 12 de marzo, el salón de actos del Moneo, en el centro de Murcia, será el escenario de la sesión 'Neurointervenciones en el siglo XXI', organizada por Neuroclub-Murcia. El encuentro se desarrollará en formato híbrido, permitiendo la asistencia presencial y el seguimiento por vía telemática a través de la plataforma Zoom.

La jornada del jueves incluirá asimismo la conferencia 'Personas centenarias y actividad cerebral', un espacio dedicado a analizar la relación directa entre la longevidad y el correcto funcionamiento del cerebro.

El bloque vespertino continuará con la ponencia 'Emoción y cognición en la enfermedad de Parkinson', que se completará con el uso del juego interactivo 'STRIATUM', una herramienta diseñada específicamente para profundizar en el conocimiento de esta patología.

El viernes, 13 de marzo, la actividad se trasladará al Hemiciclo de Letras del Campus de la Merced. La última jornada del ciclo abordará el tratamiento de las cefaleas y sus nuevas terapias, poniendo especial énfasis en su alta incidencia en la población femenina y en los posibles sesgos de género que afectan a su abordaje clínico.

A continuación, se impartirá la conferencia 'Cerebro de hombre, cerebro de mujer', centrada en las diferencias neurobiológicas existentes entre ambos sexos.

El programa científico concluirá con el bloque temático 'Cerebro y dieta mediterránea', donde expertos analizarán el papel determinante de las proteínas, el aceite de oliva y las aceitunas en la preservación de la salud cerebral.

Como broche final a esta vigesimosexta edición, la Semana Mundial del Cerebro se despedirá con un espectáculo de magia previo al acto oficial de clausura.