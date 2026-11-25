Fotografía gandora del concurso convocado por la Unidad para la Igualdad - UMU

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha celebrado este miércoles su acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizado por la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Galería de Rectores del Edificio Convalecencia, donde se han citado miembros de la comunidad universitaria para mostrar su rechazo ante cualquier forma de violencia machista.

El acto ha estado presidido por Carmen Yago, delegada del rector para la Igualdad; María José López Andreo, gerente de la UMU; Bartolomé Viúdez Zurano, presidente del Consejo Social, y Antonio Nicolás Fenoll, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM), según ha informado la institución docente.

Yago ha puesto en valor la labor de quienes sostienen cada día las políticas de igualdad en los campus de la UMU. "En la universidad hay personas, hay grupos de investigación, hay unidades dentro de las facultades, tenemos enlaces de igualdad, tenemos la propia Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de forma transversal apostamos por una política para prevenir y sobre todo erradicar las causas que generan este tipo de problemas sociales", ha afirmado.

La conmemoración del 25N ha comenzado con la entrega de premios del VI concurso fotográfico sobre violencia de género, cuyas obras galardonadas en esta edición han sido 'Recuperar la mirada', de Cristina Sánchez Moya; '02:45 h.', de Carmen Montero Gil, y 'Carne fresca', de Raquel Muñoz.

Tras la entrega de premios, la gerente de la UMU, María José López, ha reafirmado el rechazo de la institución ante cualquier forma de violencia machista y ha destacado que "esta jornada nos interpela como institución pública y nos recuerda que la defensa de la dignidad, la libertad y la igualdad efectiva requieren un compromiso sostenido en el tiempo".

Seguidamente se ha realizado la lectura compartida del manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU) por parte de miembros de la comunidad universitaria.

El texto denuncia que las violencias machistas constituyen una grave vulneración de los derechos humanos que se reproduce tanto en espacios físicos como en entornos digitales, subraya la responsabilidad de las universidades públicas para garantizar campus seguros, libres e inclusivos, y declaran un rechazo contundente hacia los discursos negacionistas que cuestionan la existencia de la violencia de género, además de reafirmar la implicación de las instituciones académicas frente a este problema.

El manifiesto sostiene que "las universidades no son ajenas a esta realidad. También en nuestros campus, aulas, laboratorios, espacios de investigación, residencias y entornos digitales se reproducen conductas y dinámicas que perpetúan las desigualdades y las violencias. Por ello, las universidades públicas tenemos la responsabilidad de garantizar entornos seguros, inclusivos y respetuosos, en los que la libertad, la dignidad, la igualdad y el consentimiento sean principios irrenunciables".

"Rechazamos de forma contundente la difusión de discursos que niegan la existencia de la violencia de género, la presentan como una invención ideológica, minimizan sus consecuencias o cuestionan la legitimidad de las políticas públicas destinadas a combatirla", añade.

Una vez finalizada la ceremonia, los asistentes han podido visitar la exposición que reúne las fotografías seleccionadas en la sexta edición del concurso de fotografía, instalada en la Sala Black Box del edificio de Convalecencia.